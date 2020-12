Die WDR 4-Kochbuchempfehlungen

"Vegetarische Köstlichkeiten" und " Flavour " von Yotam Ottolenghi

Hier kann Gemüse was erleben! In "Vegetarische Köstlichkeiten" beweist der britische Starkoch und Kochbuchautor Yotam Ottolenghi wieder einmal, dass er zu Recht als der Meister der Aromen und der ungewöhnlichen Kombinationen gilt. Nicht umsonst wird über ihn geschwärmt, er sei " der Mann, der Blumenkohl sexy macht ".

Und nicht nur Blumenkohl: Ottolenghis Rezepte liefern echte Geschmackserlebnisse, eine spannende Mischung von Gewürzen und Zutaten, auf die man selber wohl nicht gekommen wäre. Ob "Rucola-Salat mit karamellisierten Feigen, Orangen und Feta", "Gebackener Kürbis mit Kardamom und Schwarzkümmel", "Auberginen-Käse-Kuchen" oder (eins meiner Lieblingsgerichte) "Geschmorter Fenchel mit Kapern und Oliven" – hier kriegen Ihre Geschmacksknospen was zu tun. Okay, Sie werden Ihr Gewürzregal auch etwas vergrößern müssen, aber es lohnt sich! Das ideale Buch für Menschen, die Salate und Gemüse lieben und gerne mal was Neues ausprobieren! Mein absolutes Lieblingskochbuch.

Und wer gerne weiter in die Küche der spannenden Kombinationen und Zubereitungsmethoden von Gemüse einsteigen will und die möglicherweise etwas aufwendigere Suche nach Zutaten nicht scheut , dem sei das neue Buch von Yotam Ottolenghi ans ausprobierfreudige Herz gelegt: In "Flavour" sorgt er mit neuen Rezepten für spontanen Speichelfluss und macht Lust darauf, Gemüse doch einmal anders zuzubereiten. Oder haben Sie schon mal "gerösteten Blumenkohl in Chili-Butter" gegessen?