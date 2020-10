Wolfram Knauer - “Play yourself, man!” Die Geschichte des Jazz in Deutschland

Wie der Jazz nach Deutschland kam

Der Jazz fängt an, als der Krieg endet. Zumindest in Deutschland ist das so. Wo noch kurz vorher Militärkapellen den Soundtrack zum Blutrausch im Ersten Weltkrieg liefern, spielt nun eine andere Musik: Das 15. Infanterieregiment der USA, nur aus afro-amerikanischen Soldaten bestehend, ist 1918 in Frankreich im Einsatz und hat eine Kapelle in seinen Reihen. Die gibt zwar ebenfalls Märsche zum Besten. Aber eben auch noch etwas ganz anderes, Ungehörtes, Lieder aus dem Süden der USA, den Blues. Das schwingt und rumpelt und hüpft und hat nichts mehr gemein mit soldatischem Säbelgerassel. So kommt der noch etwas holprige Swing nach Europa. Und wenig später nach Deutschland.

Hier beginnt Wolfram Knauers imposante Geschichte des deutschen Jazz. Auf mehr als 500 Seiten erzählt uns der Leiter des Jazzinstituts Darmstadt detailreich davon, wie dieses Genre zunächst behutsam adaptiert und schließlich zu einer selbstbewusst angeeigneten Ausdrucksform entwickelt wird: "Play yourself, man!" – heißt sein Buch. Die Aufforderung an die Musiker, "sich selbst zu spielen", zieht sich als ästhetische Leitlinie durch diese 100-jährige deutsche Jazzhistorie. Und durch Knauers Buch.

"Es geht mir nicht um die Nennung aller Namen, Daten und Fakten, sondern um eine Einordnung ästhetischer Diskurse und musikalischer Entwicklungen. Es geht um den kreativen Umgang hiesiger Musikerinnen und Musiker mit einer Musik, die Afro-Amerika der Welt mit der Aufforderung schenkte, sie produktiv weiterzuentwickeln (…)"

Jazz während des Dritten Reiches

Das Vorhaben geht auf. Und das, obwohl "Play yourself, man!" an Namen, Daten und Fakten durchaus reich ist. Man wird von ihnen aber nicht erschlagen. Knauer lässt uns meist anhand herausragender Protagonisten teilhaben an einer Entwicklung, die in Deutschland durch die Zeit des Nationalsozialismus und die Trennung von Ost und West anders verläuft als in vergleichbaren Ländern.

Zunächst wird das, was da aus den USA herüberschwappt, als neue Tanzmusik wahrgenommen – als Unterhaltung mit exotischem Flair, die im Lauf der 20er und frühen 30er Jahre vor allem in der Metropole Berlin immer beliebter wird. Von Schellackplatten hören sich deutsche Instrumentalisten die Arrangements ab, aber nur wenige kommen in die Nähe dessen, was man im Amerikanischen Swing nennt. Jazz wird vom Publikum ebenso sehr geliebt wie von Kritikern als "Niggermusik" verachtet. Dass die Nazis diese Musik als entartet denunzieren, ist nicht verwunderlich. Dennoch gibt es Jazz auch während des Dritten Reichs, wie Knauer eindrücklich belegt.

"Obwohl der Jazz verfemt war, Musiker und Fans drangsaliert wurden, war der ästhetische Akt des Jazz-Spielens oder Jazz-Hörens für sich allein noch kein Grund zur strengsten Verfolgung, derer die Nazis fähig waren. Jugendliche Fans wurden in Erziehungslager gesteckt, um Exempel zu statuieren, der Grund dafür aber war meist in ihren aus Nazisicht unbotmäßigen Aktivitäten zu sehen als in der konkreten Auseinandersetzung mit der Musik."

Bedeutsame Personen des Jazz in Deutschland

Nach dem Zweiten Weltkrieg beginnt eine Hochzeit für den Jazz in Deutschland: Die Musik wird als Teil einer freien, demokratischen Kultur gesehen. Gerade in den amerikanischen und britischen Besatzungszonen entstehen Zentren des deutschen Jazz. Amerikanische Musiker sind nicht mehr nur unerreichbare Vorbilder, sondern auch Lehrer. In Frankfurt bildet sich eine bedeutsame Szene heraus – im Mittelpunkt steht der Posaunist Albert Mangelsdorff, der für die nächsten Jahrzehnte in vielerlei Hinsicht als Musiker prägend bleiben sollte; der Cool Jazz eines Lee Konitz wird aufgesogen.

Was den Diskurs und den Aufbau von tragfähigen Strukturen angeht, ist Joachim-Ernst Berendt die entscheidende Gestalt: als Vermittler, Produzent, Radiomacher, Veranstalter. Auch wenn Jazz ein Nischengenre ist, entstehen im föderalistischen Deutschland doch viele Ankerpunkte für diese Musik. Nicht zuletzt der öffentlich-rechtliche Rundfunk spielt dabei eine bedeutsame Rolle.

Von der DDR bis in die Gegenwart

Zwischen 1960 und 1980 findet die bundesdeutsche Szene, so Knauer, zu sich selbst: Mit dem von amerikanischen Einflüssen Erlernten wird produktiv umgegangen, eigene Traditionslinien werden erkundet. Die Musiker spielen sich frei. Die Geschichte des Jazz in der DDR, die Knauer ausführlich referiert, verläuft anders, langsamer, aber durchaus wirkmächtig: Auch hier entwickelt sich trotz der oder vielleicht sogar wegen der Repressionen des Systems eine eigenständige Szene.

"Während die 1970er Jahre in der DDR von der Ausbildung eines ganz eigenen Klangbilds geprägt waren, einem freien Jazz, der vielleicht ein ähnliches Vokabular wie der Free Jazz im Westen benutzte, dieses aber nach einer anderen Grammatik verwandte, lässt sich die Jazzszene in der BRD in den 1970er und 1980er Jahren durch stilistische wie organisatorische Umschwünge charakterisieren."

Nach der Wende wird die Sache unübersichtlicher. Der Jazz insgesamt schien ja bereits in den 70ern künstlerisch an einen Endpunkt gekommen zu sein – jedenfalls ließen sich keine genau benennbaren Entwicklungssprünge mehr ausmachen. Es herrscht ein Durcheinander verschiedener ästhetischer Vorstellungen. Neu ist vielleicht die Ungezwungenheit, mit der man auf verschiedene weltmusikalische Idiome, Haltungen, Spielweisen zurückgreifen kann.

Schön an Knauers Buch ist, dass es trotzdem nicht mit der historischen Zäsur von 1990 endet, sondern sich an die Komplexität der Gegenwart heranwagt: Es wird geschildert, welche Debatten in den letzten 30 Jahren geführt wurden, und Knauer greift prägende Musiker wie Angelika Niescier und Michael Wollny heraus. So ist dieses höchst kenntnisreiche, klar geschriebene und mit auch entlegenen Quellen aufwartende Buch tatsächlich ein Standardwerk wie es Berendts "Jazzbuch" für das Genre insgesamt war – der erste umfassende Überblick über die Geschichte des Jazz in Deutschland.