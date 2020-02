Warum sollten Sie dieses Buch lesen?

Dem Cartoonisten Ken Krimstein ist mit seiner Graphic Novel "Die drei Leben der Hannah Arendt" Großes gelungen. Er schafft es, auch Lesern, die über Hannah Arendt noch nicht viel wissen, einen einfachen Zugang zu ihren politischen Theorien und zu ihrem philosophischen Denken zu vermitteln.

Man bekommt als Leser Einblick in ihr Leben und erkennt, wie aktuell ihr Denken ist. So stellt sie die These auf, dass totalitäre Herrscher meinen, dass sie bestimmen könnten, was eine Tatsache, was die Realität ist. Und ist es nicht genau dieser Glaube, der uns auch heute in der "fake news" - Debatte begegnet?

Eine spannende und kunstvolle Biographie, die sich ohne Vorkenntnisse lesen lässt und die das Interesse weckt am Leben und Denken von Hannah Arendt.

Für wen ist das Buch?

Für Leser, die sich für Philosophie und Politik interessieren und Interesse an Biografien kritischer Frauen haben.

Das Buch auf einem Blick:

Peter Seiler

Die drei Leben der Hannah Arendt

244 Seiten

Verlag: dtv

Übersetzung: Hanns Zischler

ISBN: 978-3-423-28208-6

16,90 Euro