Worum geht es?

Der Roman "Hier sind Löwen" von Katerina Poladjan führt den Leser nach Armenien und damit im Grunde zu ihren eigenen Wurzeln. Der Großvater von Katerina Poladjan ist ein Überlebender des Völkermords in Armenien von 1915. Trotz dieser Parallele ist "Hier sind Löwen" kein autobiographischer Roman.

Erzählt wird hier die Geschichte von Helen. Sie ist Buchrestauratorin und kommt nach Armenien, um dort eine alte Familienbibel zu restaurieren. Auf den Seiten entdeckt sie einen Vermerk und zwar den Satz "Hrant will nicht aufwachen, mach, dass er aufwacht".

Diese Worte sind Überbleibsel einer sehr dramatischen Familiengeschichte, in der zwei Brüder, als einzige ihrer Familie, den Völkermord in Armenien überlebt haben. Helen begibt sich auf eine Spurensuche - sie will mehr über die Geschichte Armeniens erfahren.