Risse in der Welt

Während die Blätter der Linde, die bis ans Haus reichen, sich im Wind bewegen, und die Zweige gegen die Fenster reiben, ist von gar nicht weit das Dröhnen der Autobahn zu hören. Während auf dem landwirtschaftlichen Hof die verschiedenen Generationen schweigend nebeneinander her leben, läuft im Hintergrund das Radiogerät, und in Positur geworfene Tinder-Schönheiten präsentieren sich auf dem Smartphone.

Auf den ersten Seiten des neuen Romans "Wilderer" von Reinhard Kaiser-Mühlecker wird dieses Nebeneinander schon etabliert: Eine unwandelbar scheinende Welt auf der einen Seite, die Errungenschaften der Zivilisation auf der anderen. Durch den jungen Bauern Jakob gehen die Risse, die sich daraus ergeben, mittendurch, und dass hier einer mit seiner Zerrissenheit zu kämpfen hat, daran lässt der Autor keinen Zweifel.

Ein existentieller Grundton

Gleich zu Beginn des Buches nimmt Jakob den alten Revolver des Großvaters aus dem Nachttischchen, der junge Mann richtet sich den Lauf gegen die Schläfe und drückt ab – klack. Russisches Roulette. Seit Jahren spielt Jakob dieses Spiel auf Leben und Tod. Der existentielle Grundton ist gesetzt.

"Ein leeres, langweiliges Geräusch, und er stieß die angehaltene Luft wieder aus. Wie war das möglich? Seit Jahr und Tag immer nur dieses Geräusch.

Es war im Grunde unmöglich, so unmöglich, als falle bei einem Würfel, wie oft man ihn auch warf, niemals die Sechs, oder niemals die Eins, niemals eine bestimmte Augenzahl, niemals die, auf die man wartete."

Eine familiäre Abwärtsspirale

Wir kennen diesen Jakob bereits aus Kaiser-Mühleckers Roman "Fremde Seele, dunkler Wald" aus dem Jahr 2016. Wir wissen um seine unglückliche Beziehung zu einer Frau und den Freitod seines Freundes Markus, in den er auf rätselhafte Weise verwickelt ist; wir kennen den das Geld verjuxenden Vater; den Bruder Alexander, der als Soldat im Kosovo war, wir kennen die Schwester, die zwar vor ihrer Herkunft bis nach Schweden flieht, ihr aber doch nicht entkommt.

Und die Großmutter, die androht ihr wohl durch Arisierungen erworbenes Vermögen an die "rechte Partei" zu vererben. Es ist eine Abwärtsspirale. Von Generation zu Generation verschwinden die Gewissheiten, die einst Tradition und Religion garantiert hatten.

Das Blatt wendet sich

Ein paar Jahre sind nun zu Beginn von "Wilderer" vergangen. Jakob führt den Hof endgültig allein; die Großmutter ist unnachgiebiger, der Vater ein größerer Sonderling als je; eine "Seuche" hat sich in der Welt ausgebreitet. Und dann, als würde das Schicksal doch noch etwas anzufangen wissen mit diesem lebensmüden Jakob, scheint sich das Blatt zu wenden: Die junge Künstlerin Katja verschlägt es dank eines Stipendiums von Salzburg in die oberösterreichische Provinz.

Sie hat etwas Neugieriges und Offenes, bringt Weltläufigkeit mit. Jakob, aus dessen Perspektive der Roman erzählt ist, kann seine Distanz und Skepsis nicht lange wahren: Die beiden kommen sich näher, heiraten gar, der Hof wird gemeinsam modernisiert, und Jakob fällt das Erbe der Großeltern zu. Und doch bleibt in ihm eine Schwermut, die ihn stumpf und sprachlos macht.

"Und dann war von irgendwoher diese Frau gekommen. Er war so festgefahren in seinen Gewohnheiten und Erwartungen, dass er sie, ähnlich einem, der sich an seine Krankheit klammert, weil sie zu seiner Identität geworden ist, zur zweiten Haut, ja zum Schutz, nicht aufgeben wollte."

Diese Krankheit – immer wieder bricht sie hervor: Jakob ist ein Abseitssteher, unfähig, Glück zu verspüren. Selbst als es greifbar wird, das Glück, kann er nicht zugreifen.

Die Angst vor dem Unberechenbaren

In ihm ist ein Zorn, der mindestens so groß ist, wie die Liebe, die er verspürt und nicht ausdrücken kann. Kaiser-Mühlecker kommt seiner Figur auf faszinierende Weise nah, ohne sie nahbarer zu machen. In seinem ruhigen, fast klassischen Erzählton erscheint diese Seele unrettbar – ein Fremder in einer fremden Welt. Die Beschreibung dieses Getriebenen, der nirgendwo Halt findet und deshalb an eine göttliche Ordnung zu glauben versucht, ist fast schmerzhaft.

Zwei Hunde tötet Jakob, weil er es nicht schafft, sie zu domestizieren. Sie wildern – das ist das Unberechenbare, das Tobende, das Archaische, das auch Jakob in sich spürt und nicht bändigen kann. Er hat etwas Angsteinflößendes, weil er keine Selbstgewissheit, dafür aber ein beschmutztes Erbe besitzt.

Ganz am Ende dieser aufwühlenden, eindrücklichen Erzählung, die das ländliche Milieu in vielen Details lebendig werden lässt, verstehen wir diesen Jakob zwar ein wenig besser, bekommen Einblick in seine Geheimnisse, und auch er selbst scheint eine Einsicht zu spüren. Offen aber bleibt, was er daraus machen wird.