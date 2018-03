WDR 2 Literaturkritiker Denis Scheck

Julia Schoch veranstaltet in ihrem virtuos gebauten neuen Roman ein Klassentreffen. Die Abschlussklasse einer Eliteschule in der DDR erlebt 1980/1990, wie sich Autorität in Luft auflöst: Staat, Lehrer und vielfach auch die Eltern sind quasi über Nacht abgemeldet. Schoch begleitet die Mitschüler über 30 Jahre hinweg und läßt uns Leser an einem Reigen ganz unterschiedlicher Biographien teilhaben, die eine historische Erfahrung verbindet: die der Wende. Oder wie es eine Lehrerin formuliert: "Ihr müsst begreifen, dass alles, woran ihr bisher geglaubt habt, verbrecherisch oder klein gewesen ist."

Julia Schoch

Schöne Seelen und Komplizen

Verlag: Piper

ISBN: 978-3-492-05773-8

Preis: 20 Euro