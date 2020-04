Was sagt Kritikerin Christine Westermann?

Julia Holbe hat mit "Unsere glücklichen Tage" einen Roman geschrieben, der es schafft, einen mal kurz in ein anderes Leben zu ziehen - in ein Leben, wo man noch in den Urlaub fahren kann, am Meer sitzt, Freunden in den Armen liegt. Dieses Buch ist voller unbeschwerter Sommergefühle.

WDR 2 Literaturkritikerin Christine Westermann

Es wird gelacht, getanzt und geweint - sogar viel geweint. Denn dieser Roman erzählt trotz der vielen schönen Sommergefühle auch eine Geschichte, die voller Drama steckt und berührt.



Am Schluss des Romans geht die Sonne doch etwas zu rosarot im Meer der Erinnerung unter. Dennoch ist dies ein Buch, das sich wirklich zu lesen lohnt. Denn so bekommt man hier wieder ein Gefühl dafür, wie richtiges Leben gehen könnte.

Für wen ist das Buch?

Für Leser, die sich nach einem Sommerurlaub mit Freunden sehnen und gefühlvolle Geschichten mögen.

Das Buch auf einen Blick:

Julia Holbe

Unsere glücklichen Tage

320 Seiten

Verlag: Penguin

ISBN: 978-3-328-60110-4

20 Euro