Was sagt Kritikerin Christine Westermann?

Den Titel "Atme!" könnte man auch als Aufforderung an den Leser verstehen, denn so ist es hier tatsächlich, dass man beim Lesen vor lauter Spannung immer wieder die Luft anhält und erst ganz am Ende wieder so richtig durchatmen kann.

WDR 2 Literaturkritikerin Christine Westermann

Es ist ein Thriller, der einen immer wieder in die Irre führt. Die Autorin legt ohne Ende falsche Fährten aus und schafft es so, dass man hier wirklich lange im Dunkeln tappt. Die Spannung spitzt sich zum Ende hin immer weiter zu und es wird auch immer beängstigender.



"Atme!" ist ein psychologischer Thriller, der wirklich bis zur letzten Seite spannend bleibt.

Für wen ist das Buch?

Für Fans von psychologischen Thrillern, die Spaß am Miträtseln haben und undurchsichtige Figuren mögen.

Das Buch auf einem Blick:

Judith Merchant

Atme!

384 Seiten

Verlag: Kiwi

ISBN: 978-3-462-05223-7

Preis: 15,00 Euro