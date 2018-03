Jon McGregor - Speicher 13

„ Speicher 13“ spielt in einem kleinen Nest irgendwo in der Mitte von England. Ein dreizehnjähriges Mädchen verschwindet, sie war mit ihren Eltern zu Besuch im Dorf, wollte die Weihnachtsferien dort verbringen. Ein Großaufgebot an Polizei ist vor Ort, auch die Einwohner helfen bei der Suche. Was wie der Beginn eines Thrillers klingt, täuscht. Es geht nicht um die Auflösung eines vermeintlichen Verbrechens oder Unglücks, sondern um die Beschreibung eines Dorfes und seiner Bewohner, die mit diesem Ereignis umgehen müssen. Über Jahre. 13 Jahre. Es gibt nicht einen Protagonisten, es gibt viele. Und deshalb ist es nicht mal wichtig, sich Namen einzuprägen.

Ich schlage vor, sich beim Lesen treiben zu lassen, mittenrein ins Leben dieser Menschen.

Die Bewertung

Vermeintlich Unbedeutendes steht neben vermeintlich Spektakulärem.

Ein Schaf erfriert, ein Paar trennt sich, die Dachse sind im Winterschlaf, der Dorfmetzger geht Bankrott, die unterschiedlichsten Menschen verlieben und entlieben sich, im Dorf brennt ein Schuppen, der alte Bauer hat einen Schlaganfall. Es geht darum, sichtbar zu machen, wie Zeit vergeht. Jahre und Jahreszeiten. Wie sich dabei das Leben der Menschen verändert.

Der Autor ist wie ein Stadtschreiber unterwegs. Schreibt sehr distanziert, lakonisch, knapp, nie belehrend. Und das einzig Gewisse ist das Vergehen der Zeit. Das macht "Speicher 13" so großartig, weil das Aufregende, das Spannende, das es durchaus auch gibt, ganz leise, wie selbstverständlich daherkommt. Ich habe schon lange kein Buch mehr gelesen, das einen derart intensiven Sog entwickelt. Ein Roman, der aufs Schönste zeigt, wie aus einem Tatort-Thema große Literatur werden kann.

WDR 2 Literaturkritikerin Christine Westermann

Jon McGregor ist ein für seine Romane mehrfach ausgezeichneter britischer Autor, er lebt in Nottingham. Mit "Speicher 13" stand war er jetzt für den wichtigsten britischen Buchpreis nominiert, den Booker Prize. Hat ihn aber leider nicht bekommen.



Ein Buch, über das sich trefflich streiten lässt. Es gibt Menschen, die behaupten, sich beim Lesen schlimm gelangweilt zu haben und die das Buch am liebsten nach 50 Seiten in die Ecke gepfeffert hätten. Und Menschen wie mich, für die "Speicher 13" schon jetzt zu den besten Büchern 2018 gehört. Auch wenn dieses Jahr gerade erstmal drei Monate alt ist.

Jon McGregor

Speicher 13

Verlag: Liebeskind

ISBN: 978-3954380848

Preis: 22 Euro