Mit Johanna Schopenhauer 1828 nach Köln und Bonn

Auf einer Wassereise

"Auf ganz ebenem Wege, als ginge es von einem Zimmer in das andere, kamen wir an Bord. Fast ohne gewahr zu werden, dass wir das feste Land verließen! Vorbei an dem tosenden Räderwerk, an dem glühenden Feuerofen unten in der Tiefe (von der man gern den Blick abwendet…), vorbei an dem noch immer heulenden Schornstein, der gewaltige Dampfwolken ausstieß – gelangten wir endlich unter das weit ausgebreitete Zelt, das den Vorderteil des Decks vor Sonnenstrahlen schützt… wo Tische, Garten­bänke und zierliche kleine Feld­stühle jede Bequemlichkeit bieten, die man auf einer Wassereise von zwölf Stunden vernünftigerweise verlangen kann."

Sommer 1828. Die Schriftstellerin Johanna Schopenhauer geht in Mainz an Bord eines Dampfschiffes – zum ersten Mal in ihrem Leben. Seit wenigen Jahren erst fahren dampfgetriebene Schiffe den Rhein hinauf und hinunter. Noch ist die neue Technik nicht ganz zuverlässig. Immer einmal wieder berichten die Zeitungen im Rheinland von schlimmen Schiffsunglücken. Darum zögert Johanna Schopenhauer; ob sie den Weg von Mainz nach Bonn nicht doch lieber auf althergebrachte Weise zurücklegen soll, per Kutsche? Doch dann ist ihre Neugier stärker.

"Täglich sah ich Freunde und Bekannte, die mehrere Male bloß zum Vergnügen das große Wagnis, mit dem Dampfschiffe zu gehen, ganz ungefährdet überstanden hatten. Kommen so viele glücklich davon – dachte ich endlich – nun, so ich allein doch nicht bestimmt sein, einen Zeitungsartikel füllen helfen zu müssen!"

Das Abenteuer Dampfschifffahrt

Mit 62 Jahren ist Johanna Schopenhauer nicht mehr ganz jung, als sie sich einlässt auf das Abenteuer Dampfschifffahrt. Zwei Jahrzehnte zuvor schon ist sie Witwe geworden und verdient nun ihren Lebensunterhalt mit der Schriftstellerei. Denn sie will finanziell unabhängig sein von ihrem Sohn Arthur, mit dem sie sich über­worfen hat.



Eine selbstbewusste, unternehmungslustige Frau, die vom Schreiben lebt, höchst ungewöhnlich zu dieser Zeit! Vor allem die Menschen interessieren sie – und der neue Blick, den man werfen kann vom fahrenden Dampfschiff auf die vorüberziehenden Sehens­würdigkeiten.

"Kaum sahen wir sie aus der Ferne auftauchen, so befanden wir uns auch schon ihnen gegenüber. Und dennoch geht die Fahrt nicht so schnell, dass man nicht Zeit behielte, die Rheinufer in aller ihrer malerischen Schönheit aufzufassen! Das große Bilderbuch der Natur liegt gleichsam aufgeschlagen vor uns da. Und langsam, schonend, wendet eine unsicht­bare Hand ein Blatt desselben nach dem anderen vor unseren Augen um. Bis diese, geblendet von all der Herrlichkeit, sich ermüdet auf einige Zeit abwenden müssen."

Das "Lesezimmer" des Schiffes

Der Vorgang des Sehens selbst ändert sich auf einem Dampfschiff, stellt Johanna Schopenhauer fest. Heute bemerken wir, wie die Digitalisierung der Bilder unsere Wahrnehmung beschleunigt; doch tatsächlich hat dieser Prozess schon damals begonnen, mit den dampfgetriebenen Fahrzeugen zu Land und zu Wasser! Und schon damals kamen die Menschen oft nicht nach mit dem Schauen – das bemerkt Schopen­hauer, als sie das "Lesezimmer" des Schiffes besucht.

"Hier saß einer mit dem Rücken gegen die Aussicht gewendet und schrieb, ver­mutlich an seinem Reisetagebuch. Dort ein anderer, in "Schrei­bers Handbuch für Reisende am Rhein" vertieft; von welchem, in mehrere Hände verteilt, wenigstens ein Dutzend Exemplare vorhanden waren. Von dem "Panorama der Rheingegenden", welches in Frankfurt herausgegeben ist, haben wir siebzehn Exemplare ge­zählt. Auf welchen ihre größtenteils britischen Besitzer die Namen der Orte, an denen das Schiff eben vorüberfuhr, emsig suchten, ohne sich Zeit zu lassen, sich eher nach dem Gegenstande, der ihre Aufmerksamkeit erregte umzu­sehen, als bis er schon in weiter Ferne hinter ihnen lag."

Musikalische Zwischenspiele und Kommentare

Durch musikalische Zwischenspiele sind die Kapitel dieses Hörbuchs voneinan­der getrennt. Das hilft, den Vorgang des Hörens zu entschleunigen – durchaus notwendig, denn Johanna Schopenhauer schreibt dicht und kompakt, manch­mal in Schachtel­sätzen. Ein ausführliches Begleitheft stellt sie und ihre Zeit vor, auch in Bildern. Außerdem enthält das Hörbuch hier und da eingestreut gespro­chene Kommentare; sie helfen, die Schilderungen aus der historischen Distanz richtig einzuordnen.

So wird deutlich, wie sich gerade in dieser Zeit der frühen Industrialisierung eine Revolution des Reisens vollzogen hat.

"Bei der jetzigen, fast epidemieartigen Reiselust, die in einem einzigen Jahr zehnmal so viel Reisende auf den Heerstraßen hin- und hertreibt wie ehemals in zehnmal so langer Frist, fallen mir zweierlei Gattungen derselben besonders auf. Reisende Engländerinnen… und reisende Kinder!"

Satirisch geschärft und zeitlos unterhaltsam

Manche Darstellung von Szenen in den Gast­höfen oder an Bord des Dampfschiffes ist satirisch geschärft und zeitlos unterhaltsam. Zumindest dann, wenn Donata Höffer sie liest! Die erfahrene Schauspielerin ist ein Glücksgriff für dieses Hörbuch.

Mit der zuweilen etwas angestaubten Schriftsprache geht Höffer wunderbar spielerisch um. Auch umständliche Satzgebilde klingen bei ihr ganz natürlich und wie aus dem Augenblick entstanden. Die fast zwei Jahrhunderte Distanz zwischen diesem Text und heutigen Hörern hebt Höffer auf mit erstaunlicher Mühelosigkeit. Für unsere Ohren erschafft sie neu die quicklebendige Reiseschriftstellerin Johanna Schopen­hauer: spottlustig, mit wachem Geist und überaus scharfer Zunge.

"Lästiger noch als reisende Kinder sind vielleicht die reisenden englischen Familien. Deren Anzahl, besonders in den Rheingegenden, an das Unglaubliche reicht. So dass man kaum begreift, wer denn noch, außer dem König und seinem Hofstatt, dort zu­hause geblieben sein könnte."