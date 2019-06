Die Handlung:

"Ich würde gern eine Kolumne über Männer schreiben. Und ich hätte gern, dass die Kolumne 'Männer' heißt und dass jeder Text nur mit einem Vornamen überschrieben ist". Das war der Vorschlag der Journalistin Johanna Adorján an ihre Textchefin bei der Süddeutschen Zeitung. Hat geklappt. Jahrelang erschien samstags in der Süddeutschen Zeitung die "Männer"- Kolumne.

Über Adam hat sie geschrieben, über Florian und Theodor. Über ihren Vater András, der mit seinen schwarzen Stiefeln Einbrecher verjagen konnte. Über Jürgen, den Dauertelefonierer aus dem Zug. Manche Texte sind aus Wut entstanden, manche aus Neid, oder aus Angst. Und aus Liebe natürlich auch.

Fast siebzig dieser Männergeschichten sind jetzt in einem Buch erschienen, ein paar neue sind hinzugekommen.

Ich liebe Männer, wird die Autorin auf dem Buchdeckel zitiert. Natürlich nicht alle.

Die Bewertung:

Ich mag die Art, wie Johanna Adorján schreibt. Sie hat ein feines Gespür für die Sprache, nie ist ein Wort zuviel, wenig ist bei ihr immer mehr.

WDR 2 Literaturkritikerin Christine Westermann

"Dass man über so etwas Uninteressantes wie Männer so unterhaltsam und klug und mit genau der richtigen Dosis Bösartigkeit schreiben kann, das bewundere ich wirklich sehr. Und dann ist es auch noch saulustig", sagt ein richtig netter Mann, nämlich der Schauspieler Matthias Brandt.

Und das beste daran? Der Mann hat auch noch Recht.

Die Autorin:

... wurde vor 48 Jahren in Stockholm geboren, wuchs in München auf. Sie ist Journalistin und arbeitete lange bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Heute schreibt sie für die Süddeutsche Zeitung. Vor zehn Jahren erschien ihr erstes Buch "Eine exklusive Liebe" über die Ehe ihrer Großeltern und deren gemeinsamen Freitod. Es wurde in 16 Sprachen übersetzt und war ein Bestseller.

Johanna Adorján

Männer

dtv Literatur

ISBN: 978-3-423-28182-9

18 Euro

Stand: 16.06.2019, 00:00