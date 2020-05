Jewgeni Wodolaskin - Luftgänger

Tagebuch

"Geiger ist vielleicht selbst nicht ganz klar, was für eine sinnvolle Idee das ist, das Schreiben. Vielleicht erweisen sich die Worte als der Faden, an dem sich alles hervorziehen lässt, was einmal war. Nicht nur mit mir – alles, was überhaupt einmal war?"

Innokenti Platonow erwacht in einem Krankenhaus und kann sich an nichts erinnern, nicht, woher er kommt, wer er ist, was mit ihm geschehen ist. Sein Arzt Geiger empfiehlt, ein Tagebuch zu führen, und so ist auch dieses Hörbuch wie ein Tagebuch gegliedert. Nach und nach steigen in Innokenti Erinnerungen auf, Bilder, Szenen, Geräusche, Düfte. Und die führen ihn in eine Welt zu Beginn des Jahrhunderts. Ihm fällt ein, dass er im Jahr 1900 in Petersburg geboren wurde. Seine Eltern waren wohlhabend, Erinnerungen an Sommerferien mit seinem Cousin am Meer, das Grammophon des Vaters, Spaziergänge in der Stadt kommen zurück.