Warum sollten Sie dieses Buch lesen?

Die Autorin Jess Kidd ist an der irischen Westküste aufgewachsen und hat sich von der irischen Mythologie anstecken lassen, was man als Leser deutlich zu spüren bekommt. Das Buch "Die Ewigkeit in einem Glas" steht in der Tradition des viktorianischen Schauerromans.

Es ist damit ein Buch voller Spuk, Humor und Mystik: An der Seite der Privatdetektivin Bridie ermittelt zum Beispiel ein ehemaliger Boxchampion - der allerdings schon längst tot ist.

"Die Ewigkeit in einem Glas" ist ein intelligent konstruierter Spannungsroman, der sowohl an die Werke von Edgar Allan Poe und auch an den Ermittler Sherlock Holmes erinnert.

Für wen ist das Buch?

Für Leser, die es gerne spannend mögen, aber nicht immer einen klassischen Krimi lesen wollen.

Das Buch auf einem Blick:

Jess Kidd

Die Ewigkeit in einem Glas

400 Seiten

Dumont Verlag

Übersetzung: Ulrike Wasel, Klaus Timmermann

ISBN: 978-3832181055

22 Euro