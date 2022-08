"Jeder für sich und Gott gegen alle." von Werner Herzog

"Ich wollte immer Außenposten halten, die von allen anderen schon fluchtartig verlassen worden waren."

Getriebene Suche nach dem Besonderen

Natürlich fragt er sich, woher diese ungeheure Neugier stammen könnte, diese wie getriebene Suche nach dem Besonderen. Das Durchhalten um jeden Preis hat er vielleicht von seiner Mutter gelernt, der promovierten Biologin, die ihren Mann vor die Tür setzte und ihre beiden Söhne in äußerster Armut auf dem bayrischen Land durchbrachte. Hat das Ertragen von Extremsituationen schon in der Jugend geübt, in härtesten Wintern, hungernd, frierend und doch nie larmoyant – das Leben war, wie es eben war. Das große Fragen aber überkam ihn in einer Nacht auf dem Mittelmeer: über ihm der Sternendom, unter ihm ein Gewimmel silberglänzender Fische:

"Eingebettet in ein Weltall ohnegleichen, oben, unten, überall, in dem es allen Geräuschen den Atem verschlagen hatte, fand ich mich selbst auf einmal in einem unfassbaren Staunen wieder. Ich war mir sicher, dass ich hier und jetzt alles wusste. Mein Schicksal war mir offenkundig. (...)weil es, von solcher Gnade erleuchtet, niemals wieder gewöhnliche Zeiten für mich geben konnte."

"Unfassbares Staunen"

Dieses "unfassbare Staunen" hat Werner Herzog bis heute nicht verloren - und schon früh den Film als das Medium entdeckt, durch das er es am besten umsetzen konnte. Er war Autodidakt. Er suchte, bis er eben fand, was er brauchte - am wenigsten noch auf der Universität, am ehesten, indem er einfach ausprobierte. Dabei unterstützt von Menschen, die er mit fast untrüglichem Instinkt unter den vielen Tausenden aussuchte, denen er auf seine Reisen durch die ganze Welt begegnete, Kameraleute, Organisatoren, Geldgeber. Schauspieler wie den verrückten Klaus Kinski, der beim Dreh im südamerikanischen Urwald sich und den Regisseur bis an den Rand zum Mord tobte. Daneben andere, die ihm dort beistanden bis zur Selbstaufgabe:

"Ich erinnere mich, dass manchmal gar nichts mehr zu essen da war und ich und zwei Vertraute uns in Einbäumen nachts auf die Suche machten, um in einem Indianerdorf etwas Essbares zu finden. (...) Keines der drei ausgesandten Kanus hatte irgendetwas gefunden. Um vier Uhr nachts in der Dunkelheit banden wir unsere Kanus aneinander und ließen uns den Fluss hinuntertreiben und weinten:"

Das große Staunen des Autors über die Welt wird beim Lesen zum großen Staunen über den Autor. Werner Herzog erzählt zurückgenommen, unspektakulär, selbst wenn er über nahezu Unglaubliches spricht: die Knochenbrüche, die Abstürze, die unendlichen Strapazen im Dschungel, die Beinahetode. Über die Augenblicke, wenn er eine Idee hatte und sie umsetzen musste, um jeden Preis. Über seinen Zugang zu einem Universum, in dem das Mystische einen selbstverständlichen Platz hat – wenn auch nicht unbedingt die Religion.

Jeder für sich und Gott gegen alle

"Ein fernes Echo von Gott, von etwas Transzendentem, ist in vielen meiner Filme zu spüren. Schon einige ihrer Titel, fällt mir auf, geben eine flüchtige Andeutung davon: Jeder für sich und Gott gegen alle; Aguierre, der Zorn Gottes; Gott und die Beladenen, Huies Predigten; God’s Angry Man und Glocken aus der Tiefe, ein Film über Glauben und Aberglauben in Russland."

"Jeder für sich und Gott gegen alle" ist keine stringente Autobiographie. Es sind Erinnerungen, in zeitlich loser Abfolge dahingetupft, assoziativ unter verschiedenen Aspekten gebündelt, oft an Produktionen festgemacht. Doch alle spiegeln sie die Unbedingtheit dieses Leben, nachdenklich und durchzogen von philosophisch-poetischen Reflexionen. Zum Staunen – bis zur letzten Zeile.