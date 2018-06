Janet Lewis - Die Frau, die liebte

Die Handlung:

Die Geschichte spielt irgendwo in Frankreich, Mitte des 16. Jahrhunderts. Martin und Bertrande werden von den Eltern früh verheiratet, ein kleiner Junge kommt zur Welt. Martins Vater ist ein reicher Bauer, ein strenger obendrein. Der Sohn legt sich beständig mit ihm an, das kann nicht gut gehen. Nach einem Riesenkrach verlässt der Sohn das Elternhaus und damit auch Frau und Sohn. Über Jahre herrscht Ungewissheit, wohin er gegangen, ob er überhaupt noch am Leben ist. Da taucht er acht Jahre später überraschend wieder auf. Frau und Sohn sind happy, die Großfamilie ist wieder vereint. Alles könnte in bester Ordnung sein, ist es aber nicht. Irgendwann beschleicht Bertrande ein merkwürdiges Gefühl.

Ist dieser Mann wirklich ihr Mann? Jener Martin, der einfach abgehauen ist, war eigensinnig, barsch, aufbrausend, manchmal ein Kotzbrocken. Der Martin, der zurückgekommen ist, ist ein Charmebolzen, freundlich, liebenswürdig zu allen. Wie kann das sein?

Die Bewertung:

Ich bin nicht gerade dafür bekannt, ein Fan von Romanen zu sein, die mich beim Lesen um Jahrhunderte zurückversetzen. Ich bleibe lieber in der Gegenwart oder der nahen Vergangenheit. Und jetzt empfehle ich einen Roman, der im 16. Jahrhundert spielt? Noch dazu mit dem größten Vergnügen? Was ist passiert?

Die amerikanische Autorin greift einen der berühmtesten und spektakulärsten Justizfälle der französischen Geschichte auf. Wie sie das macht, ist spannend wie ein Kriminalroman und voller Empathie, wie eine große Liebesgeschichte. Die Bauersfrau Betrande lässt vor einem Gericht klären, ob ihr Mann echt oder ein Hochstapler und Betrüger ist. Gegen Ende wird es derart dramatisch, dass ich mir - ähnlich wie bei einem guten "Tatort" - am liebsten die Augen zugehalten hätte. Das kommt beim Lesen aber nicht so gut.

WDR 2 Literaturkritikerin Christine Westermann

"Dieser Roman gehört mit zum Besten, was die amerikanische Literatur zu bieten hat", schrieb ein Rezensent. Ganz so euphorisch würde ich es jetzt nicht formulieren. Aber die 126 Seiten sind absolut empfehlenswert. Und meine Scheu vor Romanen, die in vergangenen Jahrhunderten spielen, hat sich mit diesem Buch vorerst erledigt.

Die Autorin:

Janet Lewis war Amerikanerin, sie ist vor zwanzig Jahren gestorben. Ihre Romane werden jetzt wieder neu aufgelegt. Das aktuelle Buch ist das erste, das auf Deutsch erscheint. Janet Lewis war mit dem Dichter Ivor Winters verheiratet. Beide waren vehemente Kriegsgegner und haben sich zeitlebens für die Rechte der Indianer und der Schwarzen eingesetzt.