WDR 2 Literaturkritiker Denis Scheck

Manchmal ist Lesen ein Abenteuer. Zum Beispiel in dem mitreißenden Roman "Die goldene Stadt", in dem Sabrina Janesch von dem Abenteurer, Entdecker und Betrüger August Berns und dessen jahrzehntelanger Suche nach El Dorado und seiner schließlichen Entdeckung der Inka-Ruinenstadt Machu Picchus erzählt.

August Berns kam 1842 in Uerdingen als Sohn eines Weinhändlers zur Welt, ging später in Berlin zur Schule und landete unter abenteuerlichen Umständen schließlich in Peru. In ihrer Romanbiographie entdeckt Sabrina Janesch den vergessenen deutschen Entdecker für uns neu und fragt: Wie wird man zum Autor seines eigenen Schicksals?

Sabrina Janesch

Die goldene Stadt

