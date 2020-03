Worum geht es?

Andrea ist 39 Jahre alt und lebt als Single in New York. Während ihre Freundinnen gerade heiraten und Kinder bekommen, merkt Andrea, dass das nicht ihr Leben sein wird. Sie will keine Kinder und auch eine Hochzeit steht nicht auf ihrer "Bucket List".

Andrea ist eben wirklich gerne Single und kostet dieses Leben auch voll aus. Statt über Windeln und Babybrei nachzudenken, stürzt sie sich in das New Yorker Nachtleben und rutscht von einer Affäre in die nächste. Andrea mag ihr Leben, aber sie stößt oft auf Unverständnis.

Immer wieder muss Andrea sich erklären, ihren Lebensentwurf vor anderen rechtfertigen und das nervt sie mittlerweile doch arg.