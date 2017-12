Beste Bücher 2017

André Heller: Uhren gibt es nicht mehr. Gespräche mit meiner Mutter in ihrem 102. Lebensjahr

Elisabeth Heller ist in ihrem 102. Lebensjahr, als ihr berühmter Sohn die Gespräche aufschreibt, die er über Monate mit seiner Mutter führt. Worauf kommt es an im Leben? Was ist wichtig, was eher nicht? Mit 102 Jahren, sagt Elisabeth Heller, geht es so langsam ans Abschiednehmen. Auch wenn sie sich innerlich noch jung sieht, auf Berge klettert, über den Wolfgangsee segelt. Oder munter von einem Selbstmordversuch aus Liebe erzählt, das Blödeste überhaupt, meint sie heute.

WDR 2 Literaturkritikerin Christine Westermann

Ein kleines Buch mit großem Witz, voller Weisheit und Poesie. Sie steht beim Gespräch mit ihrem Sohn in einem Zwischenraum, hat die Welt nicht verlassen, aber was danach kommt, ist zum Greifen nah. Denn sie hat ihn schon gesehen, den Durchschlupf, jene Stelle im Inneren, an der man, wenn man es will, durchschlüpfen kann und so vom Leben in den Tod oder wohin auch immer gleitet. Wie sich Elisabeth Heller den Abschied vom Leben nach mehr als hundert Jahren vorstellt, für mich kann es schöner nicht beschrieben werden.

André Heller

Uhren gibt es nicht mehr. Gespräche mit meiner Mutter in ihrem 102. Lebensjahr

Zsolnay-Verlag

ISBN: 978-3552058316

18 Euro