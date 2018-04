Henrik Siebold hat in "Inspektor Takeda und der lächelnde Mörder" einen intelligenten und ungewöhnlichen Fall ersonnen. Es geht um Jugendliche, die sich in der Welt japanischer Comics verlieren und von ihrer Umgebung absondern. Aber auch um Spekulationen mit Grundstücken und politische Intrigen. Die beiden Ermittler Claudia Harms und Ken Takeda haben große Mühe, sich durch die vielen Verstrickungen hindurch zu arbeiten.

Dabei sind die beiden schon ein Thema für sich. Sie ist temperamentvoll, derb und bodenständig. Er dagegen ein Feingeist, der seine Gefühle in grandiose Saxophon-Improvisationen packt und abends in Jazzclubs spielt. Inspektor Takeda ist nun schon einige Zeit im Rahmen eines Austauschprogramms bei der Hamburger Kripo. Dies ist sein dritter Fall. Man wünscht sich, dass diese Zeit noch lange dauert. Denn er hat einen ganz eigenen Blick auf das Geschehen und überhaupt auf das Leben in einer deutschen Großstadt.

Es gibt viele witzige Momente, wenn Claudia Harms und Takeda zusammen arbeiten. Aber die Gags stehen nie dem Kriminalfall im Weg, der ernsthaft und behutsam erzählt wird. Man erfährt in diesem Roman, dass James Last eine japanische Platte aufgenommen hat und es einem nicht besser geht, wenn man Aspirin-Brausetabletten ohne Wasser zu sich nimmt. Doch vor allem geht es um verstörte Seelen, geheimnisvolle Menschen und den Versuch, Ordnung in eine seltsame Welt zu bringen.