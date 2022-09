"Ihr glücklichen Augen" von Elke Heidenreich

Das handgeschrieben Kärtchen für die Oper

Die Dame erkennt den "Notfall" und wie durch ein Wunder werden zwei Stühle herbeigezaubert. Das handgeschriebene Kärtchen, das diesen Zutritt erlaubt hat, besitzt Heidenreich heute noch.

Ob Schottland, Peking, Stockholm oder Kairo, überall sind es Zufallsbegegnungen, Zufallsbeobachtungen, Zufallsfunde, die Elke Heidenreich zu vielen kleinen Geschichten verdichtet. Während die Buchausgabe reich bebildert ist und zahlreiche Reisefundstücke in Form von Fotos präsentiert, ist man als Hörbuch-Hörerin und -Hörer darauf angewiesen, wie Heidenreich ihre Geschichten vorträgt: mal sanft, mal melancholisch, vor allem aber immer authentisch und mit der ihr eigenen Form von Empathie. Auch wenn anstelle einer einzelnen Episode plötzlich eine Wendung ins Allgemeine folgt.

"All meine Reisen drehen sich letztlich darum: um das, was uns verbindet. Deswegen habe ich, wo immer ich bin, niemals ein Fremdheitsgefühl, auch dann nicht, wenn ich, wie in China, Russland, Arabien, die Sprachen nicht verstehe, nicht einmal lesen kann. Ich fühle überall mehr das Verbindende, das Gemeinsame als das Trennende. Und deshalb reise ich so gern allein. Ich brauche Begegnungen mit dem ganz anderen."

Ob das Kaufhaus "Lotte" in Südkorea oder die Kirschlikörbude in Lissabon, ob eine gefälschte Gallé-Lampe aus Budapest oder Pinguine in Neuseeland – Heidenreich erzählt unvoreingenommen, getrieben von innerer Neugierde und immer so, als würde sie das Erlebte gerade noch einmal durchleben. Daher hört man ihr gerne zu, auch den zahllosen Zitaten aus Büchern – oder ihren gelegentlichen Spitzen, etwa gegen die Besserwisserei von Berliner Taxifahrern.

"Ich warte hier am Flughafen immer so lange, bis garantiert ein Ausländer am Steuer sitzt. Vor Berliner Taxifahrern habe ich Todesangst, denn wenn ich zum Beispiel sage: 'Ich möchte ins Hotel Savoy in der Fasanenstraße', dann schreien sie mich an: 'Ick weeß, wo det Hotel Savoy is, ick fahr seit vierzich Jahre Taxi, da müssen Se mir nich sagen, datt det inne Fasanstraße is.' Ja, ist ja gut."

"All meine Reisen drehen sich letztlich darum: um das, was uns verbindet."

"Ihr glücklichen Augen" heißt der neue Band mit Reiseerinnerungen von Elke Heidenreich. Die von der Autorin selbst gelesene Hörbuchversion wird zu einer eigenen kleinen Reiseroute – eine sehr persönliche Tour d’horizon, kurzweilig und voller Überraschungen – bis zum Schlusskapitel mit Roberto Blanco in: Bad Oeynhausen…