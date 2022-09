"Ich verliebe mich so leicht" von Herve Le Tellier

Von der Lust daran Konventionen zu sprengen

Mit feinem Humor erzählt Hervé Le Tellier vom Liebeswahnsinn und was er in Gang setzt. Doch die Bücher des gelernten Mathematikers und Linguisten sind zumeist mehr als das, was sie scheinen. Le Tellier ist Mitglied bei Oulipo, dem legendären avantgardistischen Autorenkreis, der angetrieben wird von der Lust daran, Genres, Formen und Konventionen zu sprengen und neu zu mischen.

Die kurzen Vorreden zu den zwölf Kapiteln, in denen etwa darauf hingewiesen wird, dass "unser Held wieder Hoffnung schöpft" oder "unsere Heldin zu zögern scheint", sind ein verschmitztes Spiel mit älteren Schreibtraditionen. Doch zugleich bestimmt im Kern eine fast klinische Nüchternheit den dreitägigen Reisebericht. Hervé Le Tellier zeichnet den Prozess einer Enttäuschung nach.

"Er fragt sich jetzt auch, ob es nicht sogar diese Verweigerung der Liebe ist, die ihn anzieht, die ihn fesselt, die ihn an den Rand eines Abgrunds führt. Ist die Anziehungskraft, so sinniert er, nicht ein Synonym für die Schwerkraft, und zieht das schwarze Loch, von dem kein Licht ausgeht, nicht stärker noch an als alle Sterne?"

Die Liebe wandelt sich

Bei aller Ernüchterung und allem Erkenntniswillen, die Hoffnung kommt immer wieder dazwischen. Auch das überrascht uns nicht, so wenig wie den Helden der Geschichte. In Paris, so stellt er sich vor, wird er seine Angebetete wiedersehen und dann wird sie vielleicht weniger abweisend sein und sich ihm hingeben. Denn die Liebe, so sagt er sich, "sie geht, kommt zurück, wandelt sich, bewegt sich, sie fällt und richtet sich wieder auf, wenn man sie schon tot glaubt". Möglich scheint es aber auch, dass eine andere Frau ins Spiel kommt. Denn schließlich weiß unser Held von sich: "Ich verliebe mich so leicht."

"Er ist immer noch siebzehn. Aber wie viele Jahre noch, großer Gott, wird er siebzehn sein? Warum altert sein Herz nicht wie seine Haut, seine Augen?

Werden ihn in zehn, zwanzig Jahren immer noch Leidenschaften quälen, die auszuleben er dann nicht einmal mehr zu hoffen vermag? Ist es ein Zeichen von Stärke, von Schwäche, von Wahnsinn, nicht altern zu können?"

Fantasien kollidieren mit der Wirklicheit

Diesem lebensklugen Roman geht alles Schwergewichtige ab. Wo sich zu viel Bedeutung breit zu machen droht, da ist der Spott des Autors schon zur Stelle. Auf der schottischen Heide glotzen den Verliebten beim Spaziergang mit der jungen Frau die Schafe an, romantisch ist das nicht.

Hervé Le Tellier lässt die schillernden Vorstellungen und Fantasien seines Helden immer wieder mit der Wirklichkeit kollidieren. Dabei kommt es nie zum großen Crash, sondern zu einer Reihe von kleinen Frustrationen. Nichts ist in Schottland so, wie der Mann sich das erträumt hat. Nicht einmal das Fahrrad der jungen Frau passt in den Kofferraum des Autos, das er gemietet hat. Da nützt es auch nichts, dass der Fahrer die Rücksitze umklappt.