Ein Fragment aus dem Krieg

Diese Autobiographie, "Die Fahrt auf dem Katarakt", ist ein Fragment geblieben. Arnold Höllriegel verfasste sie auf der Flucht, im Exil, sie blieb unvollendet. Der Text reißt mitten im Krieg ab, mit dem Jahr 1916, als er seine Tätigkeit im k.u.k. österreichisch-ungarischen Kriegspressequartier schildert.

"Ich habe im Untertitel dieses Buches eine 'Autobiographie ohne einen Helden' versprochen. (…) Mein Leben hat, bevor es die Wirbel erfaßten und über die Katarakte hinabschwemmten, viele und schöne Ufer passiert, ist an bemerkenswerten Menschen und großen Ereignissen vorbeigeflossen; von ihnen vor allem soll auf diesen Seiten die Rede sein. Ich bin der Chorführer, aber nicht der Protagonist meiner Selbstbiographie."

Dramatiker und ein "gewisser Nervenarzt"

Und so begegnet der Leser dem Schulfreund Leo Perutz, der später ein berühmter und bedeutender Schriftsteller fantastischer Romane wurde; und trifft mehrfach auf einen "gewissen Nervenarzt", so heißt es, "dessen Theorien offiziell als verrückt und unanständig galten, Grund genug, sie kennenzulernen". Damit ist Sigmund Freud gemeint. Und in seiner Nachbarschaft in Wien macht uns der Autor mit den Dramatikern Arthur Schnitzler und Richard Beer-Hofmann bekannt.

Alle drei müssen dort im Ersten Weltkrieg, fern des Schlachtenlärms, so etwas wie eine Oase gehabt haben.

"Wie Schnitzler wohnte Beer-Hofmann ganz in meiner Nähe. Es entwickelte sich die Gewohnheit, in einer der drei Wohnungen kleine Symposien abzuhalten, sooft ich während des Krieges von meinen Fahrten nach Wien zurückkam. Man kehrte aus den Greueln der Zeit zu diesen beiden edlen und weisen Männern heim, wie in einen geschützten Hafen. Auch der Krieg störte ihre göttliche Ruhe nur wenig. Sie waren beide Repräsentanten des heiteren und unendlich reizvollen Wiener Geistes, der um sie herum bereits unterzugehen im Begriffe war."

Acht autobiographische Texte

Das Ende der Habsburger Monarchie und die Revolution in Wien werden beschrieben, die Friedenskonferenz von St. Germain im Frühjahr 1919, eine Begegnung mit Chaplin in London, 1931:

"Am Ende der Vorstellung mußte Charlie eine Rede halten, und zum ersten Mal ertönte in London seine Stimme öffentlich. Man bemerkte mit Erstaunen, daß es die Stimme eines kultivierten, vergeistigten Menschen war; eine besonders sympathische Stimme. Warum sträubte der Besitzer einer solchen Stimme sich eigentlich so hartnäckig gegen den Tonfilm?"

Flucht aus Österreich

Schließlich die umstürzlerischen Ereignisse in Wien, Anfang 1934, und Höllriegels Flucht aus Österreich, im März 1938. Auch darüber hat er einen eigenen Bericht verfasst.

"Ich kam früh genug, um im Zug noch einen Sitzplatz zu finden; wenige Minuten darauf waren alle Coupés überfüllt. Ich kannte die meisten meiner Mitreisenden persönlich oder wurde von ihnen gekannt; sie waren fast alle auf irgendeine Weise ’prominent‘ und hatten alle triftige Gründe, Österreich rasch zu verlassen, sei es, daß sie gegen die Nazis aufgetreten waren, sei es, daß sie einfach Juden waren und mit großem Recht den kommenden antisemitischen Terror fürchteten. Einer meiner Coupégenossen war der in Wien berühmte jüdische Komiker Fritz Grünbaum; er hatte allabendlich in einem Cabaret ausgezeichnete Witze vorgetragen, die ihn bei den völlig humorlosen Nazis keineswegs so beliebt gemacht hatten wie bei dem Rest seines Publikums."

Entstehung des Pseudonyms

Höllriegels autobiographische Aufzeichnungen vermitteln einen guten Eindruck von der Zeit. Und zugleich erfährt der Leser auch, wie ein Kollege beim "Berliner Tageblatt", Siegfried Bryk, jenes Pseudonym erfand, das zum Begriff werden sollte.

"Der Schriftstellername 'Arnold Höllriegel', unter dem ich schließlich in Mitteleuropa einigermaßen notorisch geworden bin, wurde mir eines Tages ohne mein Wissen von Bryk verliehen. Er veröffentlichte am Tage nach der Revolution in Portugal ein Sonett des neuen portugiesischen Präsidenten Theophilo Braga, das ich übersetzt hatte, und schrieb darunter: 'Übersetzt von Arnold Höllriegel'. Als ich ihn anrief, um mein Erstaunen auszudrücken, sagte er, er habe mir (…) einen Tiroler Bauernnamen gewählt, statt meiner vielfachen und sinnlosen Pseudonyme. Und dabei blieb es."

Höllriegels Leben endete schließlich elend wie das vieler Vertriebener. Im März 1938 entkam er gerade noch den Deutschen aus Wien, flüchtete über die Tschechoslowakei und London in die USA. Bettelarm und krank, doch bis zuletzt aufopferungsvoll in Flüchtlingskomitees wirkend, erlag Höllriegel im September 1939 einem Herzinfarkt. Er wurde 56 Jahre alt.