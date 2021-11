Mitten im Krieg

Algerien, im Winter 1942:

"Um 04.31 Uhr morgens eröffneten die Franzosen das Feuer aus ihren Stellungen hinterm Strand und entlang der Straße, die parallel zur algerischen Küste verlief."

Gerade ist die US-Army gelandet. Die deutsche Wehrmacht und die französischen Truppen des Vichy-Regimes, die mit den Deutschen kollaborieren, reagieren sofort.

"Im selben Moment knirschte das Landungsboot mit Sergeant Shadow McManus und einigen seiner Männer auf den Sand. […] Wenige Schritte vor Shadow siebte ein Kugelregen über den Strand und ließ den Sand aufspritzen. Irgendwer schrie, dann endete der Schrei so abrupt, wie er begonnen hatte."

Innere und äußere Kämpfe

Kein langes Verweilen. Sofort ist man mittendrin im Kriegsgetümmel. Und das wird ungeschönt beschrieben und ungeschminkt in eine Handlung voller innerer und äußerer Kämpfe gegossen, von einem Autor, Stefan Heym, der selbst im Zweiten Weltkrieg erfuhr, was es heißt, an der Front zu kämpfen.

"Vorsichtig hob er den Kopf und sah überall am Strand Männer in den unterschiedlichsten Positionen – laufend, gehend, stehend, kniend; manche lagen wie er am Boden, andere so hingestreckt, als wären sie von einem Laster überrollt worden."

Noch zu Kriegszeiten veröffentlicht

"Of Smiling Peace" lautet der Titel von Stefan Heyms Roman, seinem zweiten, den er in englischer Sprache verfasst und noch zu Kriegszeiten veröffentlicht hat. Es ist ein Buch von klarem Zuschnitt: eindeutig in seiner Antikriegs-Haltung, packend und doch ziemlich kolportagehaft geschrieben. Ganze 77 Jahre hat es gedauert, bis dieses Werk jetzt unter dem Titel "Flammender Frieden" in deutscher Übersetzung erschienen ist.

"Nach einer Weile gewöhnten sich die Augen an die Dunkelheit, nur das eigenartige Gefühl der Unwirklichkeit blieb. Fast Stoßstange an Stoßstange schob sich der nächtliche Konvoi durch das Unbekannte, vorwärts ins große, entscheidende Abenteuer. Kein Licht zeigte den Weg; strikte Verdunkelung war befohlen. Und die Dunkelheit ließ alle Worte versiegen, bis die Nacht nur noch vom Dröhnen der Motoren erfüllt war, von metallischem Scheppern und Klirren der Waffen auf den Lastern vom dumpfen Wummern schwerer Fahrzeuge, die durch Schlaglöcher krachten."

Plastisch und unmittelbar gelesen

Schauspieler Robert Stadlober hat Heyms 480-Seiten-Roman in einer ungekürzten Fassung als Hörbuch aufgenommen. Keine Frage, er trifft den Nerv dieses Buches in Tonlage und Stimmung sehr genau. Sein Vortrag wirkt plastisch und unmittelbar. Glücklicherweise verfällt Stadlober nie in einen expressionistisch überbordenden Kriegsgrauen-Duktus, auch nicht in den Passagen mit wörtlicher Rede. Etwa wenn der deutsche Major Ludwig von Liszt in einem Hotel um Unterkunft bittet:

"'Ein Doppel und ein Einzel', sagte er. 'Und keine Widerrede! Wir haben eine anstrengende Reise hinter uns und wollen uns ausruhen.'"

Stadlober gibt den schneidigen, ungeduldigen Ton des Majors glaubwürdig wieder.

"'Habe ich nach dem Preis gefragt?', fauchte Liszt ihn an. 'Für wen halten Sie uns? Für Flüchtlinge? Hier sind unsere Papiere!'"

Eine fast filmische Erzählweise

Man mag darüber streiten, ob und wie weit Stadlober tief in die Figuren eindringt – dafür bleiben sie letztlich schon in der Roman-Vorlage etwas zu flach, zu durchschaubar, zu typenhaft, und Stadlober ist klug genug, nicht in diese Typenfalle zu tappen. Er konzentriert sich vielmehr – und das erfolgreich - auf eine sehr direkte, in ihrer Anschaulichkeit fast filmische Erzählweise.

"Er sah den Panzer auf sich zurollen, deutlich, unausweichlich.

Er kam unmittelbar auf ihn zu.

[…] Der Panzer war vor ihm, hoch wie ein Turm. Staub umhüllte ihn. […] Er sah die Laufrollen, die Kette, warf sich zu Boden und steckte mit letzter Kraft die Hand zwischen Rolle und Kette.

Er spürte nicht mehr, wie ihm der Arm zerquetscht wurde.

Die Granate explodierte.

Der Panzer blieb stehen."

Über Schwächen hinweg lesen

Wirkt die Buchveröffentlichung mit ihren simplen Botschaften und den schlicht gezeichneten flachen Figuren eher wie der Wunsch, Heyms literarisches Werk möglichst vollständig zugänglich zu machen, so gelingt es Robert Stadlober, mit Verve über diese Schwächen hinzuweglesen. Die Hörbuch-Fassung trägt stellenweise Züge eines Polit-Krimis.