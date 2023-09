"Sinkende Sterne" von Thomas Hettche

Heimkehr in eine vertraute Vergangenheit

Der Vater ist gestorben, der Sohn fährt aus Deutschland ins Schweizerische Wallis, um dort das alte Familienhaus zu räumen. Heimkehr in eine vertraute Vergangenheit und doch irritierend fremd. Unerwartet feindlich schon die Natur:

"Wie der Wind losbrach und an mir zerrte, als ich aus dem Autor stieg. Wütend fuhr er mir ins Gesicht, dass mir die Luft wegblieb, beißend kalt tobte er um mich herum wie eine Hundemeute, die etwas bewachte, von dem ich nicht wusste, was es war."

Abgeschnitten vom übrigen Land

Abweisend auch die Menschen. Ein Bergrutsch hat das Rhonetal in einen riesigen See verwandelt, und das Wallis, geographisch jetzt abgeschnitten vom übrigen Land, wurde zur autonomen Provinz erklärt. Angepasst auch die sozialen Verhältnisse – die Macht liegt wieder in den Händen der alten Patrizierfamilien. Ihre heiter-zynische Begründung:

"Für mein Dafürhalten braucht es für eine funktionierende Demokratie nichtdemokratische Seelen, wie es bei Platon heißt. Ihr Deutschen hört das nicht gern, aber wir Schweizer wissen das."

Die Oberfläche der Normalität bricht auf

Halb gegen seinen Willen wird der fremdelnde Besucher hineingesogen in eine plötzlich rätselhafte Welt, nicht nur politisch ein Niemandsland zwischen dem real Vertrauten und einem verstörend Anderen – ein Schnittpunkt in vielen Büchern des Schriftstellers Thomas Hettche, in seinem historischen Roman "Die Pfaueninsel" ebenso wie in der Marionettenparabel "Herzfaden":

Die glatte Oberfläche der Normalität bricht auf, legt Schichten frei, die von weit in die Tiefe reichenden Vergangenheiten erzählen, unsichtbar und vergessen, bis sie wie Wasser durch poröses Gestein sickernd wieder in die Gegenwart einwirken.

"Unsere unstillbare Sehnsucht nach Dauer, kommt sie nicht von jenem Leben her, das es hier einmal gab und das wir nicht einmal gekannt haben müssen, damit die Sehnsucht danach uns nicht loslässt? Wir spüren sie durch alle Modernität hindurch."

Zerfließende Grenzen

Die Grenzen zerfließen, auch bei den Menschen: der Ich Erzähler ist der Schriftsteller Thomas Hettche und zugleich Romanfigur, die Nachbarin und alte Freundin lassende Geliebte und abweisende Urmutter, die spirituelle gesellschaftliche Macht liegt in den Händen einer Bischöfin, in deren Figur sich alles auflöst oder alles vereint, Rassen, Geschlechter, das Gestern und das Heute: eine schöne, rätselhafte, schwarzhäutige Hermaphroditin.

"Die drei Bestimmungen des Menschen als moralisches, kulturelles und natürliches Wesen lassen sich eben nicht zu einer Synthese vereinen, immer muss eine dieser Bestimmungen ausgeschlossen werden."

Auf der Suche nach den eigenen Wurzeln

Ein typischer Hettche-Roman: diesmal Blick auf mögliche Entwicklungen und zugleich ein Abtasten der Gegenwart, angebunden an philosophisch-literarische Traditionen, an große Suchende wie Sindbad oder Odysseus.

Eine manchmal ausufernde doch anregende Suche nach den eigenen Wurzeln, diesem Gemenge aus Geschichte, Sagen und Mythen, angereichert durch moderne Bestandsaufnahmen: Wie sieht es aus mit dem Verhältnis zwischen den Geschlechtern? Mit männlicher Macht und weiblichem Wissen?

Der Buchtitel ist ein Zitat über Männer als "sinkende Sterne":

"Männlichkeit ist mit ihrem Sinken untrennbar verbunden, diesem Gemisch aus Gewalt, Sehnsucht und Schuld. (…) Und ist nicht das, was dieses Sinken hält, die Weise, wie Männliches und Weibliches sich berühren?"

Ein Trost bleibt

"Sinkende Sterne" – ein Buch wie ein rauschhafter Ritt durch den aktuellen Themenpark. Der Autor, das Ich des Romans, sucht Antwort auf Fragen, die nicht nur ihn umtreiben: Unser Verhältnis zur Natur, die tröstlich ist und gleichgültig grausam, in seitenlangen Beschreibungen umkreist, sprachmächtig und fast besessen genau.

Zur Kultur, dieser nur dem Menschen eigenen Domäne, aus der Angst vor der Vergänglichkeit geboren, und zu ihrer besonderen Variante, dem Schreiben. Deshalb bleibt bei all der inneren Raserei, dem Fiebertraum, mit dem das Buch schließlich auch endet, ein Trost: