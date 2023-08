"Die Jungfrau" von Monika Helfer

Als junge Frau war Gloria eine Erscheinung, mit einem Schmollmund wie dem von Brigitte Bardot und ihrem hoch aufgebundenen Rossschwanz. Eine Schönheit, die allen Männern gefiel:

"Ein Spiegel war immer nicht weit. Nicht, damit sie sich darin bewunderte. Sie wusste, sie war eine junge Frau, die gut aussah. Ich glaube, sie war immer so sehr hinter den Spiegeln her, weil sie sich vergewissern wollte, ob es sie noch gibt. Sie war nicht verliebt in ihr Spiegelbild, sie staunte über sich selbst."

Grundverschiedene Freundinnen

Schon als Schulmädchen sind Gloria und Moni die besten Freundinnen, obwohl oder gerade weil sie so verschieden sind: Die eine ist gut in Mathe, die andere tut sich schon früh mit schönen Sätzen hervor und während Gloria allein mit ihrer Mutter in einer großen Villa lebt, wächst Moni nach dem Tod ihrer Mutter in Enge und Armut bei Verwandten auf.

Im spießigen Mief der 60er-Jahre träumen sich die beiden fort: Gloria möchte Schauspielerin werden und schafft es sogar ans Max Reinhard Seminar, während Moni nachts, wenn alle andere schlafen, ihren Traum erprobt, Schriftstellerin zu werden:

"Ich hatte in den Ferien in einer Stickerei gearbeitet und hatte mir zusammen mit meinem Ersparten und einem Kredit bei meinem Vater auf zweimal Weihnachten und zweimal Geburtstag eine Reiseschreibmaschine gekauft. Nichts Bill9ges. Das Beste. Eine Olivetti. Türkises Metall. Türkise Ledertasche. Ich las irgendwo, Hemingway habe nur im Stehen geschrieben. Kein Mensch könne einen vernünftigen Dialog im Sitzen schreiben. Ich versuchte es. Gemütlicher war dann doch sitzen. Mit achtzehn lernte ich meinen ersten Mann kennen. Mit zwanzig heiratete ich. Mit einundzwanzig brachte ich einen Sohn zur Welt."

Eine neue berührende Facette

Die gescheiterte erste Ehe, die geglückte zweite mit dem Schriftsteller Michael Köhlmeier blitzen in "Die Jungfrau" ebenso auf, wie die beklemmende Kindheit, von der Monika Helfer in ihren zuvor erschienen Büchern wie "Vati" und "Löwenherz" erzählt hatte.

Nun leuchtet mit dieser Frauenfreundschaft eine neue Facette in diesem berührenden Tableau auf. Denn erst als ältere Frauen kommen die beiden wieder zusammen: Zu ihrem 70.Geburtstag bekommt die Erzählerin überraschend Post von Gloria beziehungsweise von deren Nichte, die sie bittet, ihrer Tante einen Besuch abzustatten.

Vom Erinnern und Erzählen

Als die beiden sich schließlich wiedersehen, schaut der stolze Rossschwanz "wie ein Staubwedel" aus, die Augen sind wie erloschen, der Mund ein Strich. Gloria beichtet der Freundin ihr Lebensgeheimnis und erscheint auf einmal gar nicht mehr als die, für die man sie gehalten hat – was ohnehin im Zentrum dieser pointierten und poetischen Erzählung steht. Denn wieder geht es ums Erinnern und Erzählen – oder um Dichtung und Wahrheit, auf die besonders Gloria noch nie viel gegeben hat:

"Ich hätte gleich zu Beginn meiner Geschichte schreiben sollen: Achtung, es könnte sein, dass nicht alles, was meine Freundin mir erzählte, der Wahrheit entspricht. Aber ich bitte um Nachsicht. Gloria gegenüber. In einem Leben, in die Wirklichkeit von der Einbildung in die Bedeutungslosigkeit gedrängt ist, muss die Frage nach Wahrheit merkwürdig klingen. Als ein sprachlicher Störenfried. Darf ein Leben in der Einbildung nicht ebenso als Wirklichkeit bezeichnet werden?"

Ein präzises kleines Meisterstück

Was nicht zuletzt eine Art poetische Existenzfrage ist, lebt doch auch die Literatur von und in der Einbildung und kann bedeutsamer sein als die Wirklichkeit. Einmal mehr ist Monika Helfer mit "Die Jungfrau" ein präzises und immer wieder amüsantes kleines Meisterstück gelungen, das auf ganz eigenwillige und besondere Weise von Klassenunterschieden, unerfüllten Träumen und falschen Vorstellungen erzählt.