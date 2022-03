Annika wünscht sich nichts sehnlicher, als nach Paris zu reisen und Peggy träumt davon, Robert Smith von der Kultband The Cure wenigstens einmal live zu erleben. Weil die jungen Frauen in Jakob Heins neuem Roman aber in der DDR der 1980er Jahre leben, sieht es für sie ganz danach aus, dass daraus, zumindest vor dem Renteneintritt, wohl nichts werden wird. Bis sie von dem kleinen Dorf Soldin hören, in dem es jemanden geben soll, „der jede Reise besorgen kann“:

"'Unteres Odertal', bestätigte Doreen. 'Das habe ich von einer Tante meiner Mutter, die da in der Nähe wohnt. Der Typ soll auf einem einsamen Bauernhof leben, aber nicht gefährlich sein. Und angeblich kann er dich mit Hypnose an jeden Ort bringen, an den du reisen möchtest.'"

Also nimmt Annika, die Sekretärin bei der VEB Lacke und Farben ist, eine Woche Urlaub, klopft beherzt ans morsche Holztor des Bauernhofs, den Michael von seiner Oma Gerda geerbt hat, um schon am nächsten Tag ihr blaues Wunder zu erleben. Denn Micha, wie alle im Dorf ihn nennen, wurde zwar vom Psychologie-Studium in Rostock ausgeschlossen, weil er in einer Hausarbeit Schopenhauer und Marx zusammengedacht hat.

Aber bevor er rausgeflogen ist, hat er noch von einem alten Professor Hypnose gelernt. Im Behandlungsraum des heruntergekommenen Gehöfts lässt der sympathisch-verschrobene Eigenbrötler seither mit seiner "Angeleiteten Entspannung" sämtliche Wünsche wahr werden:

"Diese Reise verlief nicht so, wie Annika sich das gedacht hatte, sondern noch viel, viel besser. Ihr Mitreisender aus dem Flugzeug stellte sich tatsächlich als der echte Alain Delon heraus, der durch eine Verkettung glücklicher Umstände gerade eine Drehpause hatte und sie gern auf ihrer ersten Paris-Reise begleitete. Irgendwie wusste Anika natürlich, dass das alles nur ein schöner Traum war, aber wenn sie tatsächlich Alain Delon auf einem realen Flug getroffen und der ihr seine Begleitung durch Paris angetragen hätte, wäre ihr das viel unwirklicher vorgekommen, als es ihr auf dieser Reise erschien."

Unterhaltsam und humorvoll erzählt Jakob Hein aus unterschiedlichen Perspektiven, wie sich Dank der verzauberten Besucherinnen auf dem Hof eine Art gut florierende Kommune entwickelt. Künstlern, Studenten, schönen jungen Frauen ermöglichen Michael und seine Mitstreiterinnen unauffällige – und unschuldige – Fluchten aus dem drögen DDR-Alltag. Denn was die Fernwehgeplagten auf ihren Gedankenreisen erleben, ist "besser als ein Roman, besser als jeder Film":

"In der Hypnose bist du die Hauptdarstellerin. Wenn man es kann, wenn man sich darauf einlässt, kann keine Reise so schön sein wie eine in Hypnose."

Eine Weile läuft das Ganze gut und Soldin wird zum Geheimtipp in der Berliner Szene. Weil aber in einer Diktatur bekanntlich nicht einmal die Gedanken frei sein dürfen, rückt irgendwann doch die Stasi in "drei Zivilfahrzeugen der Marke Lada" an:

"Keiner stellte sie oder ihr Vorgehen infrage, jeder hier hatte ein schlechtes Gewissen. Egal, was wir uns zurechtgelegt oder eingeredet hatten, letztendlich waren wir ein kommerzielles Unternehmen für nicht genehmigte Westreisen. Keiner unserer Gäste hatte nach Warschau oder Ostrava reisen wollen (…) Immer waren es: London, New York, Paris. Mitten hinein in den tiefsten, den verdorbensten, den bourgeoisesten Kapitalismus."

Liebevoll und lustig beschreibt Jakob Hein den Alltag in der DDR, wo fast alles nur noch per Tauschhandel, also unter der Hand, funktioniert – etwa, wenn der Hof auf einmal ruckzuck ans Wassernetz angeschlossen wird, nur weil Anika dem LPG Vorsitzenden eine Ladung Farben und Lacke beschaffen kann. Dennoch ist "Der Hypnotiseur" kein nostalgischer Trip in den fernen Osten. Vielmehr geht es um "Die Welt als Wille und Vorstellung" oder wie es in einem vorangestellten Schopenhauer-Zitat heißt, darum dass man "im Reich der Wirklichkeit (…) nie so glücklich (ist) wie im Reich der Gedanken." Was natürlich für die sozialistische Wirklichkeit genauso gilt wie für kapitalistische.

Jakob Heins federleicht geschriebener Roman ist ein ebenso unterhaltsames wie tiefsinniges Plädoyer für Gedankenfreiheit; und für die Kraft der Phantasie, die einen immer und jederzeit – also auch in unseren von Einschränkungen geprägten Corona-Zeiten – an Orte versetzen kann, zu denen einen ohnehin nur die eigenen Wünsche und Träume tragen können.