WDR 3: Hallo Herr Blunck, Sie haben gerade Ihren ersten Roman veröffentlicht: " Hatten wir nicht mal Sex in den 80ern? " Es geht um die 80er-Jahre, um Sex - und natürlich auch um Musik. Was hat Sie getrieben, dieses Buch zu schreiben?

Timo Blunck: Also es fing damit an, dass ich vor vier Jahren fast gestorben wäre. Ich hatte einen Darmverschluss und bin während eines Konzerts der "Zimmermänner" von der Bühne gekippt, hatte dann eine Not-OP und hab es gerade so überlebt. Weil ich nicht so richtig auf den Damm kam, bin ich dann in der Situation gewesen, dass ich mal nichts gemacht habe, und in dieser Zeit habe ich angefangen, darüber nachzudenken, was mein Leben eigentlich so ausgemacht hat und angefangen, das aufzuschreiben.

WDR 3: So eine geradliniege Musikerbiografie wollten Sie dann doch nicht schreiben?

Blunck: Nein, vor allem deswegen nicht, weil mich ja eigentlich kaum jemand kennt. Also "Palais Schaumburg" ist zwar relativ bekannt gewesen zu der Zeit und vielleicht auch in Musikerkreisen und in der Kultur einflussreich, aber nicht wirklich populär. Also mich kennt kaum jemand. Deshalb habe ich versucht, mich darauf zu konzentrieren, was mich interessant macht und mich dafür entschieden, nicht eine wirkliche Musikerbiografie zu schreiben, sondern einen Roman, der sich so ein bisschen meines Lebens als Steinbruch bedient, aber sich nicht darauf verlässt, dass ich mit meiner "Palais Schaumburg"-Geschichte hausieren gehe.