Hans Pleschinski - Wiesenstein

Gerhart Hauptmann ist das Atlantis in der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts. Gewiss, man kennt noch "Die Weber" und den "Bahnwärter Thiel". Doch ansonsten ist vom deutschen Literaturnobelpreisträger Hauptmann wenig in Erinnerung geblieben außer, dass er 1933 in Deutschland blieb und auf Hiddensee die Hakenkreuzfahne hisste. Die letzten Lebensjahre des Literaturnobelpreisträgers Gerhart Hauptmann nimmt Hans Pleschinski nun als Stoff für seinen packenden Roman über das Kriegsende in Schlesien und den mitunter hohen Preis von Kunst.

WDR 2 Literaturkritiker Denis Scheck

Lange hat die deutsche Literatur just das eben nicht geleistet: Das Eingeständnis der Schuld an den bestialischen Verbrechen des Nationalsozialismus genauso zum Ausdruck zu bringen wie die Klage und den Kummer über das Verlorene. Pleschinski gelingt beides.

