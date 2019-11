Worum geht es?

Hans Magnus Enzensberger stellt sich in seinem Buch "Eine Experten-Revue in 89 Nummern" die Frage, wie es sein kann, dass der Mensch - als doch eher schwaches Wesen - zum Herrscher über die Erde wurde. Für ihn liegt die Antwort in der Arbeitsteilung.

Hans Magnus Enzensberger sagt, dass jeder Mensch zwar nicht alles, aber doch eine Sache besonders gut kann und damit sein persönliches Spezialgebiet hat, in dem er sich Experte nennen darf.

In 89 kurzen Portaits stellt Enzensberger dem Leser hier ganz unterschiedliche Experten vor. Hier trifft der leidenschaftliche Busfahrer auf einen Kometenjäger, der große Zahlentheoretiker auf einen Spezialisten für Mausefallen.