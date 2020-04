Hannes Wader - Trotz Alledem. Mein Leben

Bob Dylan kennt das

Gleich mehrere seiner Songs entwickelten ein so starkes Eigenleben, dass er ihnen nie mehr entkam. Mit „Heute hier, morgen dort“ ist Hannes Wader das auch passiert. Die meisten Auftritte in mehr als 50 konzertaktiven Jahren hat Wader denn auch mit diesem Lied begonnen. Sein Publikum hätte es ohnehin gefordert.

Musik 1

Hannes Wader/Heute hier, morgen dort

Von dem Album "Hannes Wader & Allan Taylor: Old Friends in Concert"

Universal Jazz/Universal Music

Heute hier, morgen dort

Das Selbstbild vom Vagabunden und fahrenden Sänger prägt auch die Autobiographie des groß gewachsenen hageren Liedermachers – obwohl er in Schleswig-Holstein in einer alten Windmühle und dann in einem Resthof lange sehr wohl heimisch war. Heute lebt Wader, der im Juni 78 wird, in Kassel. Aufgewachsen ist er in Hobergen, einem Dorf bei Bielefeld. Dort lernte er Dekorateur in einem Schuhladen, studierte Grafik an der Werkkunstschule und ging nach Berlin. Er sang auf der Straße und trat bald für freies Bier und ein paar Mark in Clubs auf. 1966 wird er zum Folklore-Festival auf Burg Waldeck eingeladen – Platten- und Bühnenkarriere begannen kurz darauf, an der Seite von Freunden wie Reinhard Mey und Franz Josef Degenhardt, sie alle Teil der deutsch singenden Liedermacherszene, die bis in die 80er Jahre hinein neben Rock und Pop eine publikumsträchtige Größe war. Beeinflusst von US-Folk, politischer Lyrik, Volksliedtradition und Chansons. Hannes Wader schätzte besonders George Brassens, den bekennenden Anarchisten.

Musik 2

Hannes Wader/Heute hier, morgen dort

Von dem Album "Hannes Wader & Allan Taylor: Old Friends in Concert"

Universal Jazz/Universal Music

Ein Songpoet macht seinen Reim auf die Welt

Hannes Wader, 1970

Immer mit "schwammig linker Gesinnung", bis zu seinem Eintritt in die DKP 1977 aber nicht parteilich organisiert, sah er sich als Songpoeten, der seinen Reim auf die Welt in Lieder fasste: Über selbst Erlebtes, in Alltagssprache erzählt und unbedingt lakonisch. Sie machten ihn populär. Angebote, seine Biographie zu schreiben, gab es im Laufe der Jahre mehrere. Hannes Wader entschied sich zum Glück stets dagegen.

"Ich musste erst 75 Jahre alt werden, um herauszufinden, dass ein Buch über mich nur von mir geschrieben werden kann. Es geht mir um meinen eigenen Ton. Fast noch mehr als dieser eigene Ton bedeutet mir die subjektive Gewichtung, die Balance von narrativ Hervorgehobenem und eher beiläufig Erwähntem. Und das kann nur ich selbst; das ist es, was mich und mein Leben ausmacht."

Also konsequent subjektiv.

Hannes Wader

Das macht auch den Reiz aus. Nicht zuletzt geht es ihm darum, sich selbst zu verstehen. Wader ist ein guter Geschichtenerzähler - wie in seinen Liedern, die er gelungen häufig mit einbindet; darunter seine aktualisierten Variationen von Ferdinand Freiligraths Nach-1848-Revolutions-Poem „Trotz alledem“. Wader beschreibt sich als Romantiker und Individualisten, was seine Widerständigkeit gegenüber Macht und Unterdrückung erkläre. Als politisch wachen, jedoch bloß langsam Wahrnehmenden. Und er gibt zu, dass er aufbrausend und trotzig sei, aber auch verführbar, für falsche Freunde ebenso wie für die DKP-Solidarität zum Sowjet-System. Seine Irrungen und Erfahrungen schildert er unverblümt.

Insofern ist das Buch nicht nur persönliches Zeugnis, sondern auch geschichtliche Quelle. Dass er darin recht schonungslos auf sich schaut, ist löblich und mitunter erheiternd - etwa wenn er, der ja üppig verdiente, anläßlich des Umbaus seiner Mühle sein Verhältnis zu Eigentum so umreißt:

"Ich will Schulden machen. Ich werde von meinem Steuerberater dazu ermuntert. Mir ist es ganz recht, wenn mein ganzer Besitz der Bank gehört – sie gewährt mir Kredite ohne Ende. Ich bin jetzt Kommunist, und ich möchte weder von mir selbst noch von anderen für reich gehalten werden."

Die sozialistische Grundüberzeugung bleibt bestehen

Der Überschuldung entkam er erst Jahre später – nur mit Hilfe seiner überaus pragmatischen Frau. Ausführlich und fesselnd erzählt der 1942 geborene Wader seine Kindheit auf dem Dorf und das Fortwirken der NS-Ideologie in Köpfen und Alltag der Deutschen. Ebenso spannend ist seine Sicht darauf, wie ihn Polizei und Justiz über Jahre als angeblichen RAF-Unterstützer drangsalierten. "Trotz alledem" zeigt unterhaltsam und intim viel Hintergrund von 50 Jahren deutscher Kulturgeschichte – doch vor allem Hannes Wader als engagierten kämpferischen Zeitgenossen und ausgeprägt eigenwilligen Menschen mit einigem Charme. Und zum Austritt aus der DKP vermerkt er lakonisch: "Die sozialistische Grundüberzeugung bleibt bestehen." Hannes Waders lesenswerte Autobiographie weckt zudem selbst bei denen Interesse an seinen Liedern, die sie zuvor noch nie auf ihrer Playlist hatten.