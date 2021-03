Eine Geschichte, die er noch keinem erzählt hat

So schmal diese Erzählung ist, gerade einmal 80 Seiten, so sehr hat sie es in sich. In seinem Leben, berichtet der Erzähler, gebe es eine Geschichte, die er noch keinem Menschen erzählt habe. Man glaubt bei diesem Auftakt sofort, Peter Handke sprechen zu hören – der schon so viele Geschichten erzählt hat und einige sicher auch noch nicht. Dann aber, schon im zweiten Satz, folgt eine verwirrende Wendung. Er sei zwar die Hauptperson, aber das zu Erzählende stamme nicht von ihm.

"Die Geschichte hier: Ich habe sie, in ihrem ersten Teil, in Fleisch und Blut erlebt, leibhaftig wie kaum eine der sonstigen Geschichten meines Lebens. Aber ich weiß von ihr allein vom Hörensagen – aus den Erzählungen anderer (…)."

Vermutungen auf eine autofiktionale Erzählung

Paradoxer geht es nicht. Auf der zweiten Seite folgt der Hinweis, dass er, der Ich-Erzähler, sich an "damals" nicht erinnern könne, weil er nicht bei Bewusstsein oder nicht bei Sinnen gewesen sei. Auf der dritten Seite schließlich erfahren wir, der Erzähler sei im "Hauptberuf" Obstgärtner gewesen.

Riskieren wir nun einen der üblichen Schlüsse oder Kurzschlüsse, auf das sogenannte "Autofiktionale" hin, könnten wir mutmaßen, beim Ich-Erzähler handele es sich um Peter Handkes Onkel Gregor, den wir aus anderen Texten des Autors kennen, vielleicht aber auch um eine Art "Verschnitt" aus Autor und Onkel, und schlauer werden wir aus der Sache nicht. Und dunkel bleibt es weiterhin.

Was genau es mit der "Dämonie" des Helden, nennen wir ihn einmal so, auf sich hat, mit der Tatsache, dass die Dorfgemeinschaft ihn, der vielleicht nur ein Schlafwandler ist, für verrückt erklärt – das bleibt offen.

"Irgendetwas stimmt nicht mit dir, schon oben von deinem Scheitelwirbel an!"

Provokation durch Beschimpfungen

Die Neigung zu Schimpf- und Schmähreden, mit denen einer in der entweder selbstgewählten oder ihm zugeschriebenen Rolle des Außenseiters die Leute provoziert, kennen wir aus Handkes Vita und Werk zur Genüge, schon von der legendären "Publikumsbeschimpfung" an. Und dieses Talent zeichnet eben auch hier den Protagonisten aus.

"Die aus den Baumwipfeln trillernden Amseln herrschte ich an mit: 'Maul halten!' (…) 'Weg mit all den breiten Schultern, und desgleichen mit all den schmalen. (…) die Adlernasen genauso unschön wie die Stupsnasen, alle die kleinen Busen genauso schamlos wie die großen, Blondhaar ebenso alt aussehend wie schlohweißes. Hässlich, hässlich, verboten hässlich!'"

Heilung im zweiten Teil des Romans

Ein "Gestörter" demnach ("ich damals", so der Erzähler selbst)? Oder, im Gegenteil, ein Weiser? Er wartet dann mit einem "Fachausdruck" auf: "Der dämonische Ruck". Der Ruck ist ein Hauptwort in Handkes Repertoire, als ein plötzliches Umschlagen einer Bewegung; und "eine Dämonengeschichte" heißt das Buch ja im Untertitel. Darum handelt es sich aber nur im ersten Teil, 30 Seiten lang.

Es folgt eine im Grunde ganz anders temperierte Fortsetzung. Der Protagonist ist nun geheilt, und bei dieser Heilung spielt ein Fremder eine Rolle, der ihn anblickt, wie er "noch keinmal von einem Menschen angeblickt worden war." Nicht nur ein Anblicken, sondern ein teilnehmendes, freundschaftliches Zuschauen ist das.

"Es wollte dabei auf keinen Fall gesehen werden. Und wurde doch gesehen. Und wie! Mein Herz blieb stehen und schlug nach einem Augenblick weiter, stärker denn je."

Ein glücklicches, aber nicht ganz zu entschlüsselndes Ende

Die Geschichte der Dämonen entwickelt sich hier, oder genauer: schlägt abrupt um, mit einem Ruck, in eine Läuterungsgeschichte. "Zurück im Leben, der Welt, dem lieben Planeten". Das andere Land nennt sich "Dekapolis", die zehn Städte, obwohl von denen nichts mehr zu sehen ist. Ein See muss überquert werden, und der Erzähler begibt sich auf eine der Wanderungen, die wir ebenfalls aus anderen Handke-Texten kennen. Und alles mündet in einen märchenhaften, glücklichen Schluss.

"Für den Bruchteil eines Moments spürte ich den Tod in mir, wie er ansetzte zu einem Purzelbaum. Und da aber nichts geschah, atmete ich durch und ging erfrischt weiter."

Märchenhaft glücklich, erfrischt, am Ende gar verheiratet – schöner kann es nicht ausgehen mit einem Helden. Und doch bleibt dieser Text, und das ist so gewollt, opak, am Ende nicht vollständig zu entschlüsseln. Zweimal lesen, mindestens, ist Pflicht.