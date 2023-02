"Ich habe Wut und Hass besiegt" von Rachel Hanan & Thilo Komma-Pöllath

Ankunft in Auschwitz-Birkenau

Im Mai 1944 kommen sie nach vier Tagen und Nächten in einem Viehwagon in Auschwitz-Birkenau an. Halb verdurstet und betäubt von Hitze, Gestank und Verwesungsgeruch. Rachel ahnt nicht, wo sie sind und was das bedeutet. Die Männer müssen als erste aussteigen.

"Ich weiß, wie sehr mich Papa geliebt hat. (...) Hier und jetzt aber, noch dazu an meinem 15. Geburtstag in diesem Viehtransporter in Auschwitz, lief er einfach durch mich hindurch. Keine Geste, kein Winken, kein Blick, kein 'Auf Wiedersehen' (...) zu Ethel, seiner geliebten Frau, den beiden Jungs oder uns vier Schwestern."

Ein schöner Mann in blitzblank geputzten Stiefeln inspiziert lächelnd die Aussteigenden. Mit dem Gummistock weist er die Mutter mit den beiden Jungs an der Hand nach links, die vier Schwestern nach rechts zu gehen. Dr. Josef Mengele persönlich sortiert die Gefangenen aus.

"Was ich damals nicht wusste und was heute Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis ist: Neuankömmlinge in Auschwitz-Birkenau, die 1944 als 'nicht arbeitsfähig' selektiert wurden, wurden innerhalb der nächsten Stunde in die Gaskammer geschickt und anschließend in den Krematorien verbrannt."

Das Ende einer glücklichen Kindheit

Die heute 93-jährige Rachel Hanan erzählt eine ergreifende Geschichte, der Autor Thilo Komma-Pöllath hat sie aufgeschrieben. Rachels Alptraum beginnt 1940, als das faschistische Ungarn den Norden Rumäniens besetzt. Damit endet eine glückliche Kindheit in einem Dorf in Siebenbürgen an der Grenze zur Ukraine. Die Schullehrer werden durch Uniformierte ersetzt, die Ungarisch sprechen und die Kinder schikanieren.

"Erst beschimpften sie uns nur, aber es dauerte nicht lange, dann begannen sie, uns körperlich zu züchtigen und zu schlagen. Im Jahr darauf mussten wir den Davidstern sichtbar an unserer Schulkleidung tragen. In der Mitte (...) stand: Jude. (...) Es fing damit an, dass mir unser neuer Klassenlehrer mit dem Holzlineal auf die Fingerspitzen schlug. Richtig fest. Einfach so. (...) Ich hatte nichts falsch gemacht, es gab keinen Grund dafür – außer, dass ich jüdisch war."

Den Ekel verdrängen

Am Pessach-Fest im April 1944 stürmen Militärpolizisten das Haus, sammeln Schmuck und Wertsachen ein, sie müssen ihre Sachen packen. Fivish, der Vater, ein angesehener Kaufmann, wusste als Vorsteher der jüdischen Gemeinde offenbar etwas mehr und warnt vor schlimmen Zeiten. Sie verstecken noch Geld im Pessachbrot. Es nutzt ihnen nicht mehr.

"Unsere Häftlingskleidung, die in den vier Monaten im Lager kein einziges Mal gewaschen und nie gewechselt wurde, stank nach Dreck und Schweiß und Fäkalien. (...) Ich ekelte mich vor mir selbst und auch wenn mir das heute unbegreiflich erscheint, war es mir möglich, diesen Ekel tagtäglich zu verdrängen."

Im Überlebenskampf

Wer auffiel, sich widersetzte oder zu spät zum Appell erschien, wurde an Ort und Stelle erschossen. Wie Eva im Frauenlager – ins Gesicht, direkt neben Rachel. Hie und da stockt der Leserin der Atem vor Erschütterung bei dieser Geschichte.

Nach vier Monaten werden die Frauen im Viehwagon von Auschwitz nach Bergen-Belsen und dann nach Duderstadt gebracht, wo sie in der Munitionsfabrik arbeiten müssen. Letzte Station ist Theresienstadt.

"Im existentiellen Überlebenskampf gegen Hunger und Angst neutralisiert der Kopf deinen größten inneren Feind, deine Gefühle, die dich um den Verstand bringen würden, und der menschliche Körper bündelt die letzten freien Ressourcen."

Den Glauben an die Menschen bewahren

Sarah, Riku, Rachel und Esther überleben die Strapazen. Auch den älteren Halbbruder Meir sehen sie wieder. Ein Onkel in Budapest nimmt sie auf. Der Besuch eines Cousins inspiriert sie zur Einwanderung in Palästina 1947. Rachels neues Leben beginnt in einem Kibbuz. Bei der Untergrundorganisation Palmach lässt sie sich zur Rettungssanitäterin ausbilden, sie lernt den Umgang mit der Waffe.

Und über das Unsägliche schweigt sie, da keiner danach fragt. Sie heiratet, zieht mit Shlomo nach Haifa, bekommt zwei Söhne und wird eine engagierte Sozialarbeiterin. Erst Jahrzehnte später, als sie mit verschiedenen Reisedelegationen Auschwitz besucht, findet sie Worte, darüber zu sprechen.

"Der österreichische Psychoanalytiker Viktor E. Frankl hat das nach seiner Auschwitz-Erfahrung genauso beschrieben, wie ich es selbst auch erlebt habe: Wie ich mich nach einiger Zeit in Auschwitz nicht mehr gefühlt habe. Ich habe nicht einmal mehr gespürt, dass ich nichts mehr fühlen konnte. (...) Die Nazis haben sechs Millionen Juden getötet, aber davor haben sie sie zermürbt und zerrieben wie in einem riesigen Mörser."

Der Autor hat dem lesenswerten und aufklärenden Buch einen einfühlsamen Epilog beigefügt. Danke dafür und Dank an Rachel Hanan, zu erzählen, wie sie es geschafft hat, den Glauben an sich selbst und die Menschen zu bewahren.