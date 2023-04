"Hauke Haiens Tod" von Robert Habeck & Andrea Paluch

Allgemeingültige Fragen der Literatur

Wer bin ich? Wo komme ich her? Was ist meine Identität, was meine Verantwortung? Diesen allgemeingültigen Fragen von Literatur über Schicksal und Geschick gehen die beiden Debütanten in ihrer Adaption von Theodor Storms Novelle "Der Schimmelreiter" nach und versetzen sie in die Gegenwart.

"Ich habe dich vor fünfzehn Jahren in ein Kinderheim gebracht…"

teilt Iven der 18-jährigen jungen Frau, die ihn in Hamburg aufgestöbert hat, mit. Und Iven erzählt ihr die ganze Geschichte aus seiner Erinnerung.

"Die Nordseeküste war gerade von einer schweren Sturmflut getroffen worden. Ein Deich war gebrochen und alles wurde überschwemmt. Ich habe dich gerettet. Dein Vater hieß Hauke Haien und war der Bürgermeister. Deine Mutter hieß Elke. Beide sind in jener Sturmflutnacht ertrunken. Dein Vater kam um, weil er den Deich retten wollte. Deine Mutter ist gestorben, weil sie zu ihm an den Deich rausfuhr. Du bist auf den Namen Wienke getauft. Nicht Elisabeth und auch nicht Schmidt oder sonst wie. Wienke Haien. Und nun rasiere ich mich fertig und dann bringe ich dich zurück."

Menschliche Abgründe

Hauke Haiens Tochter Wienke hat die Sturmflut also überlebt und möchte herausfinden, wie es zum Tod ihrer Eltern gekommen ist. Iven Johns, früher Knecht auf dem Hof von Hauke Haien und, in Habeck-Paluchs Version, der Lebensretter der Tochter, steht ihr zur Seite, doch zugleich ist er gehandicapt.

"Iven war Knecht, Automechaniker und Türsteher bei einem Nachtclub. Er war kein Polizist. Sein Leben lang hatte er sich bemüht, einen Alltag zu leben, der ihn mit Fragen, die er nicht beantworten konnte, verschonte."

Bei ihrer Spurensuche im Dorf stoßen die beiden auf menschliche Abgründe: religiösen Fanatismus, Gewalt, Missgunst, eine kleine Welt voller Geheimnisse und Intrigen, Piefigkeit, Neid, Habgier und das größte Tabu: Inzest – alles drin, was ein Nest zur Schlangengrube macht.

"Er wälzte die Namen der Toten in seinem Mund. Und plötzlich wusste er, was in dem Monat, in dem Elke Haien schwanger wurde, passiert war. Das Einzige, was infrage kam, die einzige Veränderung war, dass Haien die greise Trina Jans auf den Hof geholt hatte."

Auf kriminalistischer Spurensuche

Aus dem verwirrenden Mosaik von Zeit und Raum entfaltet sich allmählich eine kriminalistische Spurensuche. Nichts ist so, wie es überliefert wurde und auch der Schriftsteller hat in seinem Buch eine Legende voller Lügen aufgetischt. Der aber, Johann Pappe, eine von Storm entliehene Figur, gibt sich gelassen und grübelt über den Sinn des Lebens.

"Es gibt nur spärliche Möglichkeiten, dem Leben einen Sinn zu geben. Hat man eine von ihnen ergriffen, steht das Schwierigste erst bevor: Man muss die Reinheit seiner Tat bewahren. Dagegen aber steht ein mächtiger Feind. Die Vergänglichkeit der Zeit selbst. Gegen einen solchen Gegner hilft nur List. Man muss sich die Waffen des Feindes aneignen. Das Leben hingeben, um zu einer Legende zu werden, um Dauer in der Flüchtigkeit zu behaupten."

Ein gelungenes, literarisches Debüt

Ohne Vertrag, ohne Verlag, aber mit einem Stipendium ausgestattet, wagte das frisch promovierte Paar, Robert Habeck und Andrea Paluch, vor über zwanzig Jahren den Sprung ins kalte Wasser. Literatur schaffen, zu zweit, am Küchentisch, einen Traum verwirklichen.

Eine "Kombination aus Krimi und Kulturgeschichte" nennt Habeck den Roman heute; Andrea Paluch bezeichnete das Buch kürzlich in einem Interview als Sozialstudie mit Fragen nach Herkunft und Schicksal.

Ein Abenteuerroman, ein Heimatroman, ein Krimi, ein Thriller, fesselnd und verschachtelt bis zuletzt. Kurze, knappe, glasklare Sätze, kurze, knappe Kapitel, insgesamt 66, ungekünstelte, schlichte Dialoge, gewieft und verschlungen, aufwendig konstruiert, spannungsreich. Ein gelungenes, nun wieder aufgelegtes, literarisches Debüt für das Schriftstellerpaar, das seinerzeit Anfang Dreißig war. Und wer will, kann hier auch Anklänge an Habecks politisches Programm in Ansätzen erkennen.