Im Plauderton durch die Jahrhunderte

"Mystik ist ja ein Wort zunächst. Und das Wort hat zu tun mit einem uralten Begriff, der im Griechischen als mystikos schon seit dem fünften vorchristlichen Jahrhundert präsent ist und benützt wird. Und heißt im Grunde – und das ist gar nicht so schwierig sich zu merken – geheimnisvoll."

87 Jahre alt ist der Mystikforscher Alois Maria Haas. Im Timbre seiner Stimme und in seiner langsamen schweizerischen Mundart schwingt eine Altersweisheit mit, in der sich enorme Belesenheit mit konkreter Lebenserfahrung verbindet.

Durch seine lebenslange Beschäftigung mit den unterschiedlichen kulturellen und religiösen Traditionen der Mystik hat er das Wissen so verinnerlicht hat, dass er im Plauderton durch die Jahrhunderte flanieren kann. Dabei bindet der Philosoph und Literaturwissenschaftler alle seine Gedankengänge an Lebenserfahrungen, die jeder kennt. Mystik zeigt sich für Alois M. Haas in erster Linie in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Dabei lautet die zentrale Frage für ihn:

"Wie kann der Mensch andere Menschen wahrnehmen?"

Magische Momente

Detailliert beschreibt Alois M. Haas den Moment, in dem zwei Menschen einander in die Augen schauen, als physiologisches und psychologisches Wunder. Der eine spiegelt sich in der Pupille des anderen und umgekehrt. Jeder kennt den Augenblick, in dem ein Funke überspringt. Ein magischer Moment der Erkenntnis.

"Und so geschieht Menschwerdung. Und Menschwerdung ist ein geheimnisvoller Vorgang, auch wenn wir natürlich ununterbrochen danach trachten, das gewissermaßen chemisch und physiologisch haargenau zu übermitteln und zu durchschauen. Aber ob das gelingt? Wir haben ja Ansätze dazu. Das sind ja dann häufig auch Stoffe oder Strukturen, die man eigentlich gar nicht genau mehr irgendwie konkretisieren kann, sondern auch ein Geheimnis bleiben."

Seit jeher und in allen Kulturen dieser Welt versuchen Menschen dieses Geheimnis zu ergründen: Das ist der Urgrund der Kunst, der Literatur, der Philosophie und natürlich der Religionen. Aber Alois M. Haas beschäftigt sich auch mit der atheistischen Mystik – wobei Haas im Atheismus ebenfalls eine Form des Glaubens sieht, weil die Existenz oder Nicht-Existenz Gottes immer ein Geheimnis und damit mystisch bleiben wird. Für die heutige Mystikforschung fordert er:

"International, interreligiös muss man das machen, man muss es komparativ machen."

Mystik im Mittelalter

Eben genau so wie Alois M. Haas. Der Schwerpunkt seines Hörbuches liegt allerdings auf den Mystikern und den vielen Mystikerinnen des Mittelalters. Haas porträtiert Meister Eckhart, Mechthild von Magdeburg, Teresa von Ávila, aber auch weniger bekannte wie zum Beispiel Christina mirabilis.

"Die ich ganz besonders interessant fand, weil sie eine emanzipierte Frau war in einem sehr spezifischen Sinn. Wenn der Pfarrer in der Kirche predigte, flog sie an die Kirchendecke und der Pfarrer wurde wütend und hat gerufen 'Komm herunter'."

Doch Christina mirabilis gehorchte nicht und ließ sich auch nicht einfangen, sie war ein rätselhaftes Wesen und gehorchte nur ihren eigenen Gesetzen.

"Solche Damen gab es ein paar. Die sind natürlich immer propagiert worden in einem kirchenpolitischen Sinn."

Poesie, Legenden und Anekdoten

Alois M. Haas erzählt abwechselnd Anekdoten, Legenden und historische Lebensgeschichten, erläutert Theorien, rezitiert und deutet mittelalterliche Texte von ganz eigener poetischer Schönheit. So entführt er seine Zuhörerinnen auf eine höchst sinnliche Weise ein in den weiten Kosmos der Mystik.