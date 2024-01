"Das Ende ist nah" von Amir Gudarzi

Mezzanin, Erste Etage, Zweite Etage, Dritte Etage und Vierte Etage. So lauten die fünf Teile des Romans "Das Ende ist nah". Das ist bezeichnend und tragisch zugleich, denn der Wunsch anzukommen, treibt den Protagonisten in Amir Gudarzis Roman an – und doch scheitert er genau daran.

Gleich zu Beginn macht der Ich-Erzähler klar, worum es ihm geht: Er möchte denjenigen eine Stimme geben, die nicht mehr für sich sprechen können. In Rückblicken erzählt er von A., seinem jüngeren Ich, der im Iran in Armut aufwächst, später die Theaterschule besucht, studiert.

Überall wird A. mit Gewalt konfrontiert, ob privat in den Beziehungen zu seiner Familie oder öffentlich in Form von Vergewaltigungen, Steinigungen und Hinrichtungen – die Gewalt ist sein allgegenwärtiger Begleiter.

"Er sieht einen Baukran der Marke ATLAS, einer deutschen Firma. Ein junger Mann wird von zwei Polizisten auf den Kran geführt. Man verbindet ihm die Augen. Damals gab es keine Smartphones, deshalb wurden keine Fotos gemacht. Obwohl sein Vater nicht da ist, spürt A. dessen Hände, die ihn zurückziehen. Er dreht sich um und geht zu dem Bus, der mittlerweile gekommen ist. Wenige Augenblicke später, beim Vorbeifahren, sieht er den jungen Mann am Kran baumeln. Einer ruft: »Da ist seine Seele, seht ihr? Die Seele fliegt in den Himmel.« Alle im Bus schauen in den Himmel, aber er schaut die baumelnde Leiche an."

Die seelischen Narben nimmt der Erzähler mit nach Österreich. Dort wird er offen angefeindet, erfährt statt der Unterstützung, die er dringend bräuchte, Misstrauen und weitere Demütigungen.

Auf einer Kundgebung lernt er Sarah kennen, die sich heftig in ihn verliebt. Doch die jahrelangen Gewalterfahrungen fordern ihren Tribut. Sarah, die ebenfalls psychisch nicht stabil zu sein scheint, leidet zunehmend unter der Beziehung. Ihre Perspektive lässt Amir Gudarzi miteinfließen.

Zwar erreicht uns das Ausmaß ihrer Traurigkeit, doch bleibt ihre Geschichte insgesamt lückenhaft, stellenweise künstlich. Das betrifft besonders ihr kompliziertes Verhältnis zum Erzähler.

"Während Sarah an ihrer Doktorarbeit schreibt, schweifen ihre Gedanken immer wieder ab. Sie denkt meistens an ihn. Sie stellt sich vor, wie sie sich küssen und ausziehen. Dann stellt sie sich vor, überall in ihrer Wohnung Sex mit ihm zu haben. Dann versucht sie, sich selbst zu befriedigen. Dann fühlt sie sich einsam und zurückgewiesen. Dann liegt sie im Bett und weint. Und so schafft sie wieder kaum mehr als eine halbe Seite."

Das ist tatsächlich ein Problem des Romans, dem es oft an Subtilität fehlt. Stark ist der Roman dann, wenn er das Seelenleben seines Erzählers in kleineren Beobachtungen oder poetischer Bildhaftigkeit aufzeigt. Ob es die Albträume seines Protagonisten sind, Heimweh oder Hunger; was Amir Gudarzi schreibt, geht zweifelsfrei an die Substanz.

"Es hat aufgehört zu regnen. Wie der alte Mann würge ich eine Bierflasche und sauge den Schaum auf. Schon sind da mehr Bierflaschen, um die erste zu rächen, ich würge sie alle. Alkohol macht aus mir ein Lineal. Ich fange dann an, alles zu messen. Sogar die Größe meiner Einsamkeit."

Neben gesellschaftlich verankertem Rassismus, Fremdenhass und Antisemitismus, denunziert Gudarzi auch Hypokrisie. Etwa, wenn der Erzähler sich wundert, warum sich die linken Kunden in dem Imbiss, in dem er offenkundig ausgebeutet wird, über Marx und den Kapitalismus streiten können, sich ihre Pizza dort aber dennoch gut schmecken lassen.

Trotz literarischer und struktureller Schwächen – der Leserschaft wird insgesamt wenig Transferleistung zugetraut, alles wird konsequent reflektiert und auserzählt – hat Amir Gudarzi ein Debüt geschrieben, das sich zu lesen lohnt. Gerade wegen seiner beklemmenden und überfordernden Wirkung. Gerade weil er seine Leser:innen zwingt, dem körperlichen und seelischen Verfall des Protagonisten beizuwohnen, und sie nicht mit einem relativierenden Happy End belohnt.

Am Ende lebt der Erzähler in einem Haus, das vier Etagen hat. Ob das für ihn bedeutet, dass er nun angekommen ist, steht auf einem anderen Blatt. So bleibt nur auf die Ambivalenz des Titels zu verweisen, mit der Frage, welches Ende gemeint ist. Oder wessen.