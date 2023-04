"Mehr als nur ein Fremder" von Norbert Gstrein

Wer ist das eigentlich, das "Ich" in der Literatur? Der Autor selbst, der über sein Leben berichtet? Der Erzähler in einem Roman? Eine fiktive Figur? Die Grenzen sind fließend, vor allem bei Autobiographischem, das, ob ein Schriftsteller es nun will oder nicht, unweigerlich zu Literatur wird.

"Es macht mir immer Mühe, die eigene Geschichte zu erzählen, ohne sofort auf den Gedanken zu verfallen, es könnte genauso gut die Geschichte von jemand anderem sein, und ich arbeite statt einer Festschreibung einer Auslöschung zu."

"Das Wunderkind, das ich nicht war", Untertitel "Schmule" heißt die Geschichte, mit der Norbert Gstrein seine Sammlung "Mehr als nur ein Fremder" beginnt. Der Schriftsteller hat sich mit autobiographischen Mitteilungen bisher ziemlich zurückgenommen, zum Teil aus privater Diskretion, zum Teil als Zeichen tiefen Misstrauens gegenüber der Erinnerung. In der gibt es keine Objektivität, nur Ausschnitte und Zurechtgerücktes, Vergessenes und Verschobenes.

"Wenn ich über meine Kindheit nachdenke, kann ich 'ich' sagen oder 'er'. So oft ich 'ich' sage, fällt mir als erstes ein, wie gut ich sein wollte. (…) Wenn ich 'er' sage, halte ich es fast nicht aus und denke 'Dieses Kind warst du', 'Dieses Kind sollst du gewesen sein' und möchte noch heute meine schützende Hand über den Sechs-, Sieben- oder Achtjährigen halten."

Dabei haben Kindheit und Herkunft in Gstreins literarischen Werken durchaus ihren Platz. Wie seine erste Erzählung "Einer" von 1988 spielen sie anfangs in seine Heimat Tirol, im Ötztal, durchweg verfremdete Geschichten mit Suchen nach Identität, so wie dieser "Einer", der nicht als Person auftritt, sondern nur als Spiegelung anderer Personen in ihren Berichten über ihn. In seiner nächsten Schaffensphase löste sich der Schriftsteller aus der Enge seiner Herkunft, zog nach Amerika, dann in den deutschen Norden – bis er jetzt, zumindest in seinem Werk, wieder zurückkehrt.

"Die Welt, in der ich aufgewachsen bin, gerade fünfhundert Meter von der Kirche am Dorfeingang bis zum letzten Haus (…) war auch eine biblische Welt. (…) Der Himmelsausschnitt, den man im Dorf meiner Kindheit zwischen den steil ansteigenden Hängen sehen konnte, war klein, aber der Himmel, den man nicht sah, war groß."

"Schmule" riefen die anderen Kinder dem Jungen dort nach. Was bedeutet er? Er will das Rätsel lösen, reist bis nach Wyoming, um dort einen Tiroler Auswanderer danach zu befragen. Das Ergebnis wird nur angedeutet: Schmule ist wohl ein Schimpfwort für ein uneheliches Kind. Doch wo immer der Schriftsteller, dieses seltsame, nicht zu definierende literarische Ich sich aufhält, was immer er berichtet: alles bettet er ein in Literatur. In die, die er schreibt, und die fremde, die er liest. Alles vermischt sich und spiegelt einander, bis das Gelesene ebenso zur eigenen Erinnerung gehört wie das selbst Erlebte. Faszinierend deshalb seine Betrachtungen über andere Autoren wie Thomas Mann und das Künstlertum, Franz Kafka und die Verlorenheit in der Welt, oder in "Mehr als nur ein Fremder" über William Faulkner und den Rassismus – die alle mindestens so viel über den Schriftsteller Norbert Gstrein aussagen wie er über sie. Erhellend auch der Rückblick auf die Zeit, als er noch ein großer Mathematiker werden wollte – bis er während des Studiums resignierte:

"Für mich gilt eher, dass ich aus der Mathematik herausgefallen bin und mich in die Literatur hineingescheitert habe, womit ich wieder nichts Literarisches sagen will, also nicht das Scheitern als das bessere Gelingen, wie es vielleicht einmal wahr gewesen sein mag."

Aber falls das doch zutreffen sollte: was für ein produktives Scheitern. Und was für außergewöhnliche, gedankensatte, biographisch basierte literarische Essays, die das ohnehin vielschichtige Werk des Schriftstellers Norbert Gstrein um noch neue Facetten erweitern.