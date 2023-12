"Der Komet" von Durs Grünbein

Durs Grünbein: Der Komet

Suhrkamp, 2023.

283 Seiten, 25 Euro.

Dresden, die Kunst- und Kulturmetropole an der Elbe, wurde am Ende des Zweiten Weltkriegs nahezu dem Erdboden gleich gemacht durch Luftangriffe der Alliierten. Am Beginn ein kurzer Prolog über den Feuersturm, der die Stadt heimsuchte. Zum Ende des Buches "Der Komet" ein Epilog, der auf wenigen Seiten die Zerstörung der Stadt beschreibt. Dazwischen. Ein Bericht über zehn Jahre im Leben einer jungen Dresdner Frau: 1935 bis 1945.

Das Buch hat keine Gattungsbezeichnung, ist kein klassischer Roman. Nein, hier steht eine Person im Mittelpunkt des Erzählens, die als Zeugin der eigenen Lebensgeschichte auftritt – Geschichte, die ihr widerfährt. Dora heißt sie. Sie ist die Großmutter des Autors Durs Grünbein. Mit 15 kam sie aus ärmlichen Verhältnissen von Niederschlesien nach Dresden, heiratete den Schlachter Oskar, der bald darauf als Soldat in den Krieg musste.

"Damals muß sie verstanden haben, daß sie nun in der Falle saß, Mutter zweier kleiner Kinder, Nichtverdienerin, Soldatenfrau, und wie die großen Epiker es ihren Heldinnen zugestanden, wird sie erschüttert begriffen haben: Das ist also mein Leben."

Die Heirat mit Oskar, die neue Wohnung, die Freundin Trude, die Geburt ihrer Kinder und die Wahrnehmung der "Neuinszenierung" der Stadt durch die Nationalsozialisten als der deutschen Kulturmetropole. Zudem erlebt Dora Ausgrenzungen aller Art, wie Juden verfolgt und deportiert werden, und doch ist sie nur die Beobachtende, als sei die Geschichte der Anderen nicht auch Teil ihrer eigenen. Sie wie Oskar sind Mitläufer des Regimes. Das zu zeigen, ist die Stärke dieses Buches.

Berichtend distanziert ist die Sprache in "Der Komet", obwohl es sich dabei ja auch um einen Teil der Familiengeschichte des Autors handelt. Der Großteil des Berichteten ist aus der Perspektive Doras erzählt. Der Gestus dieses Erzählens entspricht ihrem Typ.

"Sie war, bei aller Schlichtheit, ein Mensch, der zu Betrachtungen neigte. Zog gern Bilanz aus dem, was ihr widerfahren war."

Immer wieder bringt sich der Autor mit Hintergrundgeschichten ein, die den Rahmen des von Dora Erzählten bilden. So auch mit der titelgebenden Vorhersehung der großen Katastrophe der Zerstörung Dresdens durch das Bild eines Kometen.

"Einst aber waren Vorzeichen am Himmel erschienen. Das eindrücklichste war im zehnten Jahr des neuen Jahrhunderts, das eines der schrecklichsten, Millionen Menschen verschlingenden werden sollte, das Auftauchen des Kometen Halley über der nördlichen Hemisphäre des Planeten gewesen. Eine Welle der Hysterie war damals durch Europa gegangen, nicht wenige waren in Erwartung des Weltenendes erstarrt: daß der Schweif des Kometen die Erde berühren und ganze Städte in Brand setzen würde. Eine schlagartige Erderwärmung, ein Kontinente übergreifender Hitzeschock war die Vision."

Mit dem Bild des Kometen weißt Grünbein zudem über das Inferno Dresdens am Ende des Zweiten Weltkriegs hinaus auf das, was die Klimaveränderung noch bewirken wird.

Doch während unter anderem Coventry und andere englische Städte durch deutsche Luftangriffe zerstört wurden, lebte die Großmutter ohne Informationen darüber ihr eigenes Leben, auch noch, als die Luftangriffe in Folge des von Propagandaminister Goebbels ausgerufenen Totalen Krieges schließlich Deutschland erreichten.

"Wahrscheinlich gehörte auch Großmutter zu den Wundergläubigen, die von der Unantastbarkeit der Stadt träumten. Überall in Deutschland sanken nun Städte in Schutt und Asche. Die grandiose Königsstadt an der Elbe aber galt als unverletzbar, das hatten ihre Bewohner verinnerlicht."

Unverklärt und bar jeglicher Kommentierung ist der Blick Grünbeins in diesem Buch. Dora ist eine Figur, die sehr authentisch wirkt, wenngleich sich der Leser nicht mit ihr identifizieren möchte.

Aber genau das ist die Tonart und Kunst dieser nüchternen Erzählung Grünbeins, die nur im letzten kurzen Kapitel der Beschreibung vom Feuersturm poetischere Züge trägt, wie sie bei diesem Autor sonst so vertraut sind.