Die Verteidigung Stalingrads

Anfang Dezember 1941, im tiefsten Winter, ist der Vormarsch der Wehrmacht gestoppt, es beginnt die sowjetische Gegenoffensive. Im Juli 1942 gibt Stalin den Befehl 227 aus: "Nicht einen Schritt zurück!" Stalingrad wird zum Fiasko für Hitlers Truppen werden. Und Wassili Grossman lässt in seinem Roman aus den 1950er Jahren vaterländisches Pathos erklingen.

"Der uferlose Fluss aus menschlichem Zorn und Leid versickerte nicht im Sand, verschwand nicht in der Erde, sondern strömte, durch den Willen von Volk, Partei und Staat in Arbeit verwandelt, von Osten nach Westen zurück und warf sein ganzes furchtbares Gewicht in die Waagschale, um den russischen Waffen zum Sieg über den Feind zu verhelfen."

Bereits 1952 veröffentlicht

Grossmans Roman "Stalingrad" hat die Größe (und den Umfang) von Tolstois "Krieg und Frieden". Begonnen hatte der Schriftsteller den Text bereits 1943, unter dem unmittelbaren Eindruck seiner Fronterlebnisse als Kriegsberichterstatter. 1952, also noch zu Lebzeiten Stalins, wurde das Epos erstmals vollständig, aber stark zensiert in einer Zeitschrift veröffentlicht, danach dann in veränderten Fassungen mehrfach neu aufgelegt.

Ein editorisches Ereignis

Der Text wurde unter den ideologischen Grabenkämpfen nach 1945 zerrieben und ist nun in einem aufwendigen Puzzle aus verschiedenen Fassungen zusammengesetzt worden, in der Hoffnung und dem Bestreben, damit Grossmans ursprünglicher Idee nahezukommen. Es ist ein editorisches Ereignis.

"Hier, in diesen Minuten, fühlte Stepan Fjodorowitsch mit seinem ganzen Wesen, dass die aufwühlenden, quälenden Kriegsereignisse sich unmittelbar auf seine Familie, auf Frau und Töchter, enge Freunde, die Straßen und Häuser seiner Stadt, seine Turbinen und Motoren auswirken würden. Sie spielten sich nicht mehr nur in Frontberichten, Zeitungsartikeln oder Erzählungen von Menschen ab, die von dort kamen – sie bedeuteten hier und jetzt Leben und Tod."

Die Grenze zwischen Macht und Ohnmacht

Grossman erzählt die weit verzweigte Familiengeschichte der Schaposchnikows, dessen eines Oberhaupt, dieser Stepan Fjodorowitsch, Direktor in einem Kraftwerk ist. Der Schriftsteller erzählt vom Unglück, vom Leid und der Tragik im Volk, zeichnet anschaulich Figuren, schreibt lebendige Dialoge.

Grossman wechselt die Perspektiven, zeigt nicht nur das Schicksal der Russen, sondern blickt auch nach Deutschland, an die deutsche Front, in die Stimmung der Reichshauptstadt, ja, in Hitlers Machtzentrale, die Reichskanzlei in Berlin. Himmler und Hitler bei einer Unterredung, scharf gezogen ist hier die Grenze zwischen Macht und Ohnmacht.

"Himmler wusste um die bittere Wurzel, die Freundschaftsbeziehungen auf dem Gipfel des steinernen Staates hatten. (…) Je maßloser und irrsinniger seine beflissene Unterwürfigkeit in Hitlers Arbeitszimmer war, desto größer war sein Einfluss außerhalb seines Arbeitszimmers. (…) Die Beziehung verlangte nur nach einem – nach grenzenloser sklavischer Ergebenheit."

Eine meisterhafte Chronik voller Schmerz und Galgenhumor

Wie nah dieses Abhängigkeitsverhältnis an der Realität ist, weisen die Herausgeber in den Anmerkungen nach. Später entwickelt Grossman über zehn Seiten eine entlarvende Charakterstudie Hitlers. Und im dritten Teil werden wir dann über dreihundert Seiten zu Augenzeugen der Schlacht in und um Stalingrad. Der verzweifelte Kampf ums Überleben, exakt und detailliert und aufwühlend, mit Tagesangaben, Bataillonsstärken, dem Bombenterror, dem Inferno, den Ängsten. Eine dichte Chronik voller Schmerzen und Galgenhumor.

Ja, man benötigt viel Geduld für dieses mehr als tausendseitige Epos. Streckenweise verschlägt es einem den Atem. Es ist Grossmans Meisterleistung.