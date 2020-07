Jessie Greengrass - Was wir voneinander wissen

Ich wünschte mir mit aller Macht ein Kind.

Die Schilderung wirkt sezierend kühl und verrät doch Empathie. Greengrass verfügt über eine weibliche Wahrnehmung und Intuition, aus der sie Erkenntnis schöpft. Wo sich die Autorin aber selbst allzu grüblerisch in den Fokus rückt , da wird es zäh.

"Ich wünschte mir mit aller Macht ein Kind, konnte mir aber nicht vorstellen, schwanger oder Mutter zu sein, denn ich sah mich nur so, wie ich in jenem Moment war oder zu sein glaubte: unverbunden, ohne innere Mitte, verängstigt. Die Unwiderrufbarkeit der Geburt und alles, was danach käme, erfüllte mich mit Entsetzen."

Geschichten über Forscher und Entdecker

Bedeutung gewinnt dieser Roman noch durch ein weiteres Strukturelement. Nach dem Tod der Mutter nämlich vergräbt sich die Protagonistin in einer Bibliothek und stößt auf Bücher, die ihr erlauben, sich selbst besser zu verstehen. Es sind Geschichten über Forscher und Entdecker.

Einer davon ist Wilhelm Röntgen, der durch Zufall die X-Strahlen entdeckte. Greengrass greift diese bahnbrechende Entdeckung auf, verändert aber die Perspektive. Es ist nun Bertha Röntgen, die Ehefrau Röntgens, die in den Vordergrund tritt. Angesichts des Fotos ihrer durchleuchteten skelettierten Hand erkennt sie intuitiv etwas, das ihrem Mann selbst verborgen bleibt: den Tod im Horizont einer alles Leben sezierenden überbelichteten wohl auch männlich geprägten Moderne.

Eine feminine Interpretation kommt auch ins Spiel durch die Lektüre von Leben und Wirken der englischen Begründer der modernen Anatomie William und John Hunter. Geradezu kunstvoll webt Greengrass hier ein Netz aus weiblicher Intuition und Wahrnehmung: Der im Auftrag von John Hunter tätige Maler Jan van Rymsdyk zeichnete damals in geradezu schmerzender Genauigkeit Bilder von toten schwangeren Frauen mit ihrem Embryo – für die Protagonistin im Roman lösen diese naturalistischen Zeichnungen einen gegenläufigen Impuls aus: sie gewinnt daraus Erkenntnisse über das angeborene Liebesverhältnis von Mutter und Baby.

"Liebe existiert auch ohne uns, ist weder Lohn noch Leihgabe, die damit einhergehenden Gesten sind wie ein Echo, einmal ausgeführt und unendlich oft wiederholt, das Kind bewegt sich ahnungslos in mir, während ich mein Tagwerk vollbringe, wir haben lediglich die Macht, das neue Leben zu zerstören oder es zu erhalten; und deswegen ist es so qualvoll, ein schlafendes Kind in den Armen zu halten; weil es uns bedingungslos Vertrauen schenkt und dabei zerbrechlich ist wie ein rohes Ei.... Das alles ist in Rymsdyks Bildern zu erkennen."

Überraschende Einblicke in die Conditio Humana

Leider erschließt sich der dritte essayistische Eingriff in das Romangeschehen nicht in ähnlich beeindruckender Weise. Es geht um die Beziehung von Sigmund Freud zu seiner Tochter Anna. Neben der üblichen Lesart, dass sich darin ein tiefes Abhängigkeitsverhältnis zeigt, fördert diese auktoriale Intervention kaum Neues zu Tage. Es verwirrt gar, wenn Jessy Greengrass das Verhältnis zu ihrer Großmutter, einer streng praktizierenden Psychoanalytikerin, als Nahtstelle zwischen ihren eigenen Kindheitserfahrungen und denen von Anna Freud zu nutzen sucht. Das wirkt arg bemüht. Und verrät jene Absicht, die nach Max Frisch, den Leser “verstimmt”. Insgesamt aber bietet der Roman überraschende Einblicke in die Conditio Humana. Existentiale wie Geburt und Tod werden feministisch wahrgenommen und gedeutet. Man darf von der Autorin noch einiges erwarten.