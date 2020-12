Ausführlich und tiefgehend wie keine andere Warhol Biografie

So tief eingetaucht in Leben und Werk von Andy Warhol ist zuvor noch kein Biograf. Tatsächlich hat Blake Gopnik für sein Buch jahrelang recherchiert. Er hat über 250 Interviews geführt und rund 100.000 Dokumente eingesehen; darunter Briefe, Tagebücher, ja sogar Steuerbelege und Krankenakten. Und natürlich hat der Autor Kataloge und sämtliche Sekundärliteratur gewälzt, Filme gesehen, von und über Andy Warhol, und sich im Archiv des Andy Warhol Museums in Pittsburgh regelrecht vergraben.

Das Resultat seiner Tiefenbohrung ist schlichtweg umwerfend: Ein 1200 Seiten und 50 Kapitel starkes Monumentalwerk. Packend geschrieben, unterhaltsam, aufschlussreich und bestechend durch eine These, die der Autor quasi von Seite 1 an formuliert und bis zum Ende konsequent zu belegen versucht:

"Die kritische Skepsis, mit der sich Warhol zeitlebens auseinandersetzen musste, ist seit seinem Tod verflogen. Es sieht immer mehr danach aus, als hätte Warhol sogar Picasso als wichtigsten und einflussreichsten Künstler des 20. Jahrhunderts abgelöst. Oder zumindest teilen sich nun beide diese Position auf dem Gipfel des Parnass, neben Michelangelo, Rembrandt und den anderen Genies."

Chronologische Beweisführung für eine mutige These

Eine steilere These lässt sich nicht formulieren. Doch Blake Gopnik trägt sein Beweismaterial überzeugend zusammen. Er erzählt Andy Warhols Werdegang vom Pittsburgher Arbeiterkind einer osteuropäischen Emigrantenfamilie zum schillernden Superstar der Popart chronologisch, und gerade der Anfang dieser beispiellosen Karriere liest sich hier ein wenig anders als in früheren Biografien.

So bekommt Warhols Kunststudium Mitte der 1940er Jahre am Carnegie Institute of Technology mehr Gewicht, der künstlerische Einfluss seiner Mutter dagegen weniger. Die Selbstfindung des jungen Künstlers als schwuler Mann im homophoben Nachkriegsamerika spielt eine Rolle, und auch die überaus erfolgreiche Zeit als Werbegrafiker in den 1950er Jahren in New York. Zudem entlarvt der Autor die eine oder andere überlieferte Geschichte als Fiktion.

"Dass Warhol sich Anfang der 1960er Jahre vom einfachen Schuhgrafiker in einen ambitionierten Künstler verwandelt habe, ist zum festen Bestandteil einer immer wieder aufgegriffenen Legende geworden, an der er selbst mitgestrickt hat. Tatsächlich hatte er sich schon kurz nach seiner Ankunft in New York der Bildenden Kunst verschrieben und bereits zu Beginn der 1950er erklärt, dass er die Grafik zugunsten der Malerei aufzugeben gedenke (...) Als die Pop-Art entstand, war er also alles andere als der Anfänger auf dem Feld der Kunst, für den man ihn hielt."

Die Geschichte mit den Suppendosen

Und mit noch einer Legende räumt Gopnik auf. Sie dreht sich um die berühmten Suppendosen von Campbell. Also um das Motiv, das Andy Warhol schließlich weltberühmt machte, und die Popart als festen Bestandteil der Kunstgeschichte etablierte. Ein Heureka-Moment, wie der Autor treffend formuliert, in dem Warhol mit einem Mal erkannte, dass er den niederen Geschmack der Populärkultur in den hehren Bereich der Kunst übertragen konnte.

Aber wie es dazu kam, das erzählt Gopnik anders als der Künstler selbst. Warhol hatte behauptet, die Dosensuppe aus Kinderzeiten zu kennen. Deswegen hätte er sie gewählt. Tatsächlich stammt die Idee aber von der Kunsthändlerin Muriel Latow, sie hatte dem verzweifelt nach einem Motiv ringenden Künstler 1961 geraten:

"Du musst etwas finden, dass fast jeder kennt. Etwas, dass man jeden Tag sieht, und dass jeder wiedererkennen würde. Etwas wie eine Suppendose von Campbell."

Der Künstler wird zum Kunstwerk

Eine unschlagbare Idee. Sie änderte nicht nur die Kunstwelt, sondern auch Warhols eigenes Verhalten. Erst mit den Campbell-Bildern nämlich, so heißt es hier, verwandelte sich der eher schüchterne Maler in die schillernde Pop-Figur, die heute jeder zu kennen glaubt. Denn wenn die Kunst beliebige Motive zeigen kann, dann müsse der Künstler selbst zum Kunstwerk werden. Also: Andy statt Campbell.

"Schon zu diesem frühen Zeitpunkt begriff der Kaugummikauer Warhol, dass er seinen Kollegen die Schau stehlen konnte, wenn er den Pop und seine Themen lebte, anstatt sie nur darzustellen. Er stilisierte sich als >Great American Commodity< (große amerikanische Ware) und machte sich selbst zu einem zentralen Thema seiner Kunst – ein Thema, das er bis zu seinem Tod mit einer Mischung aus Jubelfeier, Kritik und Satire anzugehen pflegte."

Packendes Werk über einen besonderen Künstler

Ein Leben als Kunst. So auf den Punkt gebracht, wie bei Gopnik, hat man das bisher noch kaum gelesen. Und auch Warhols Filmen hat sich zuvor noch kein Biograf so ausführlich gewidmet. Hier werden sie als, Zitat: "absolute Avantgarde" gefeiert.

Anderes hingegen ist bekannt, und liest sich trotzdem neu und frisch. Warhols Factory-Zeiten, die Nächte im Studio 54, das Engagement des Künstlers für Musik – Stichwort: The Velvet Underground – die späteren, ziemlich flachen Promi-Porträts, die aber endlich für den ersehnten Geldfluss sorgten, die Zusammenarbeit mit Jean-Michel Basquiat, das Liebesleben Andy Warhols, seine Krankheiten, das Attentat, das Valerie Solanas 1968 auf ihn verübte, und von dem sich der Künstler nie ganz erholte – Blake Gopnik weiß von all dem zu erzählen.

Und: ja, es gibt die eine oder andere Redundanz. Über 1200 Seiten hinweg lässt sich das vielleicht nicht vermeiden – aber wer würde so kleinlich Kritik üben bei einem derart packenden Werk?