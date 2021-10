Das Alltägliche wird zum Absurden

"Ein nutzloser norddeutscher Tag neigt sich seinem nicht unbedingt wohlverdienten Ende entgegen. Psychedelische Abendbewölkung, die niemand wahrnimmt in so einer Gegend. Bad Oldesloh. Eigenheimsiedlung am Ortsrand. Paul Thomas Anderson lässt schön grüßen, oder Wes Anderson? Ach nehmen wir doch einfach Alfred Hitchcock. Soll der doch schön grüßen lassen, den kennt wenigstens jeder!"

Seit vierzig Jahren beobachtet Max Goldt das Alltägliche, Banale, und entwickelt daraus absurd-komische Szenen. Die Geschichte "Störung" führt in die norddeutsche Provinz zu einem älteren Ehepaar, das gelangweilt im Wohnzimmer sitzt, bis plötzlich ein ähnliches Paar aus Attendorn vor der Tür steht.

Fantasie vermischt mit Erinnerungen

Während Goldt hier seiner Fantasie freien Lauf lässt, verarbeitet er in den meisten der siebzehn Texte seine Erlebnisse, Erinnerungen, Medien-Funde. In "Frau Wentzien vom Deutschlandfunk" geht es um einen Karikaturenpreis, das Gender-Sternchen Asterisk und dessen Aussprache.

"'Karikaturist-Innen' sind kinderleicht auszusprechen. Ich höre da keinen Schluckauf, ich höre ein normales, leicht zu bewältigendes Päuschen. Leute, die dieses Päuschen für schwierig halten, sollten vielleicht mal einen Dänisch Kurs belegen, wie ich es vor Jahrzehnten tat, völlig erfolglos allerdings.

Im Dänischen gibt es den so genannte 'Stoßton' - Stoij, der einen zwingt, mitten im Vokal für eine Hundertstel Sekunde oder so die Luftzufuhr zu unterbrechen. Wer das nicht kann, bleibt sein Leben lang ein verfemter Sonderling, ein bejammernswerter Un-Däne."

Texte werden zu Theaterszenen

Neben neuen Texten und Aufnahmen führt Goldt auch ein fast nostalgisches Tondokument vor, einen rauschenden Kassetten-Mitschnitt von 1983. Bei der Lesung in einer Ost-Berliner Wohnung zeigte er seine Fähigkeit, Texte wie kleine Theaterszenen zu spielen, etwa in "Einmarsch der Hauptstädterinnen".

"Fräulein Bachmann fragt die Kinder nach ihren Berufsvorstellungen: 'Na Corinna, was möchtest Du denn einmal werden, wenn du groß bist?' 'Krankenschwester!' 'Und du?' 'Krankenschwester!' 'Ui, wenn so viele junge Mädchen Krankenschwester werden wollen, dann wird es ja bald gar keine kranken Menschen mehr auf der Welt geben...' 'Und Anna, was ist dein Berufswunsch?' 'Ich möchte gerne Leiterin des Instituts für Faschismusforschung an der Universität Cambridge USA werden.' 'Na das ist aber ein ungewöhnlicher Beruf.'"

Ein freundlicher, aber auch ironischer Beobachter

Max Goldt tritt als ein freundlicher, kluger Beobachter auf, meist mild gestimmt, manchmal scharf und ironisch. Goldt erzählt von "Weltstadt"-Touristen in Berlin und LGBTQ-Diskussionen, aus der norddeutschen Tiefebene und dem Corona Lockdown, erinnert sich an Frau Sommer aus der Kaffewerbung der 90er oder begleitet vier smartphone-schwingende "Dorf-Besucher" zu einem Pfarrer in Brandenburg. Bei Max Goldt wird all das zu einem komischen Sprachkunstwerk.