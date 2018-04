Linda ist 14 Jahre alt. In der Schule gilt sie als Außenseiterin, weil sie in einer ehemaligen Hippiekommune wohnt. Sie beobachtet ihre Mitschülerinnen und die Lehrer, die hübsche Lily scheint mit einem Pädagogen zu flirten. Dann zieht eine Mutter mit ihrem Sohn in die Kleinstadt, Linda wird Babysitterin des kleinen Paul. Erst wirkt alles ganz normal, aber Paul sagt manchmal ungewöhnliche, streng religiöse Sätze. Und als der Vater nachkommt, wird die Lage immer komplizierter.

"Eine Geschichte der Wölfe" ist kein Roman mit einer durchgehenden Handlung. Erst langsam schält sich heraus, um was es geht. Autorin Emily Fridlund setzt auf geduldige Leser. Die werden belohnt, denn wir können tief eintauchen in diese amerikanische Kleinstadtwelt zwischen dunklen Wäldern und vielen Seen. Linda liebt es, auf dem Wasser zu paddeln, sie ist überhaupt sehr naturverbunden. Mit den Menschen kommt sie deutlich schlechter klar. Kaum ist sie auf dem Weg, eine Freundschaft zu schließen, verhalten sich die meisten merkwürdig. Paul und seine Mutter bilden da keine Ausnahme.

Eine außergewöhnlich schöne Sprache zeichnet diesen Roman aus, was sicher auch an der deutschen Übersetzung liegt. Hier gibt es keine abgegriffenen Bilder und Klischees. Sondern ein tiefes Verständnis für das Leben und Erwachsen werden in einer Gegend, die wenig Ablenkungen bietet. Linda muss sich mit dem auseinandersetzen, was um sie herum passiert und irgendwann Verantwortung übernehmen. Auch die Entscheidung, nichts zu tun, hat Konsequenzen. Ein feines, ruhiges, manchmal etwas unheimliches Buch.