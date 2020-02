Worum geht es?

Fuchs 8 muss beobachten, wie sein Zuhause abgeholzt wird. Die Menschen wollen den Wald nicht länger, sie wollen ein Einkaufszentrum. Gemeinsam mit Fuchs 7 will sich Fuchs 8 dieses einmal anschauen und gerät ins Staunen, als er die "Fressmeile" sieht. Nahrung genug für alle?

Kurz glaubt Fuchs 8, dass das Einkaufszentrum doch keine so schlechte Idee war. Doch dann muss er beobachten, wie ein Mann auf seinen Freund losgeht. Fuchs 8 entschließt sich daraufhin, der Menschheit einen Brief zu schreiben und genau diesen Brief bekommt man hier zu lesen.

Schreiben hat der Fuchs gelernt, weil er die Menschen gerne beobachtet. Jetzt fragt er sie in seinem Brief, warum sie so wenig Mitgefühl haben und so wenig Achtung vor der Natur.