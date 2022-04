"Nutzen sie die Gesetze der Chemie, meine Damen, und ändern sie die Zustände."

Im Jahr 1961 erklärt Elizabeth Zott – Star der TV-Kochsendung „Essen um sechs“ – jeden Abend der amerikanischen Nation, wie man den Gesetzmäßigkeiten der Chemie zufolge vernünftig kocht. Wobei es der brillanten Wissenschaftlerin und alleinerziehenden Mutter, gar nicht in erster Linie um das leibliche Wohl ihres hauptsächlich weiblichen Publikums geht, sondern um Anerkennung und – Gleichberechtigung:

"Meiner Erfahrung nach bringen viel zu viele Menschen der Arbeit und der Aufopferung einer Ehefrau, einer Mutter, einer Frau nicht genug Wertschätzung entgegen. Ich jedenfalls zähle nicht zu diesen Menschen. Am Ende unserer dreißig gemeinsamen Minuten werden wir etwas Sinnvolles getan haben. Wir werden etwas geschafft haben, das nicht unbemerkt bleiben wird. Wir werden Abendessen gemacht haben. Und es wird Gehalt haben."

So wie eigentlich alles, was Elizabeth Zott sagt und tut, ernsthaft, aufrichtig und gehaltvoll ist. Leider wollen das vor allem ihre männlichen Vorgesetzten in der Wissenschaft weder honorieren noch fördern, dazu wittern sie zu starke Konkurrenz:

Statt die junge Wissenschaftlerin zu fördern, veröffentlichen sie ihre Forschungen schamlos unter eigenem Namen und kündigen ihr, nachdem sie unverheiratet schwanger wird. Ihre Lebensgeschichte ist eine Aneinanderreihung intellektueller Demütigungen, von denen sich Zott aber dank ihrer messerscharfen Vernunft und Rationalität nicht beirren lässt. Als sie arbeitslos wird und allein mit Kind dasteht, baut sie ihre Küche eigenhändig zum Labor um und knöpft den ehemaligen Kollegen, die sich bei ihr Rat holen, kleine Beratungshonorare ab. Als sie durch einen Zufall beim Fernsehen landet, verdient sie zwar endlich gut, ist aber todunglücklich in ihrer Rolle. Dennoch ermutigt sie zahlreiche Frauen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen:

"'Gehen Sie Risiken ein', sagte sie. 'Haben Sie keine Angst vor Experimenten.' // 'Furchtlosigkeit in der Küche wird zu Furchtlosigkeit im Leben', verkündete Zott."

Bonnie Garmus‘ Roman ist eine Hommage an all die übersehenen Hausfrauen und Mütter der 50er und 60er Jahre und an deren ungenutztes Potential. Anstatt Respekt und Anerkennung zu erfahren, werden die Frauen in diesem Buch von ihren Ehemännern geschlagen – wie Elizabeths Nachbarin Harriett; oder sie werden von ihren akademischen Betreuern vergewaltigt und aus dem Promotionsverfahren geworfen werden, wie Elizabeth und ihre Kollegin Frask. Wie unbeirrbar Garms‘ Protagonistin all diesen Widrigkeiten trotzt, hat etwas Übermenschliches und eigenartig Starres, worin überhaupt ein Problem dieses Romans liegt: So gut wie alle Figuren sind höchst außergewöhnliche Charaktere und die beiden Hauptfiguren Elizabeth Zott und ihr Geliebter Calvin Evans haben so tragische Kindheiten verlebt, dass man es kaum glauben kann. Genau wie die Geschichte mit Elizabeth‘ Hund Halbsieben, dem sie mit wissenschaftlicher Akribie Wörter beibringt, aus denen der Vierbeiner sich dann so seine Gedanken macht:

"Das Schlimmste auf Halbsiebens regelmäßigem Weg zum Friedhof war, dass er an der Stelle vorbeimusste, wo Calvin gestorben war. Er hatte mal jemanden sagen hören, es wäre wichtig, an die eigenen Fehler erinnert zu werden, aber er hielt das für überflüssig. Fehler hatten von Natur aus die Eigenart, unvergesslich zu sein."

Ein Hund als Philosoph, der seinem toten Herrchen Blumen aufs Grab legt und eine attraktive, verkannte Wissenschaftlerin als Fernsehköchin – da sieht man doch schon den Vorspann zur Verfilmung ablaufen. Und tatsächlich sind die Filmrechte an "Eine Frage der Chemie" bereits verkauft. Während man als Leser ansonsten oft richtig Angst vor der Verfilmung eines Buches hat, könnte das in diesem Fall den Stoff womöglich retten. Einem versierten Drehbuchautor dürfte es spielend gelingen, die oft recht hölzernen dramaturgischen Wendungen und die insgesamt doch quälende Ausführlichkeit des Plots auf eine ziemlich unterhaltsame Story einzudampfen.