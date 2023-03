"Heinrich" von Susanne Fritz

Am Anfang sind natürlich die Fotos. Wie so oft, wenn es um verschüttete, verloren gegangene Lebensläufe geht, fungieren Fotografien als eine Art bildgewordener Gedächtnisspeicher – Dokumente aus fernen Zeiten, an die keine persönliche Erinnerung existiert. Viel ist es nicht, was das Ich dieses Romans in der Hand hält. Die meisten Aufnahmen von dem Mann, den die Erzählerin sucht, sind verloren gegangen, vielleicht verbrannt in den unruhigen Zeiten von Krieg und Nachkrieg. Lediglich zwei Fotos haben sich erhalten:

"Das eine zeigt ihn unter hundert anderen beim Gauturnfest auf einer Wiese, das andere ist ein Porträt des minderjährigen Rekruten, aufgenommen in seinem Heimatort von einer Kamera, die oft letzte Bilder schoss."

Im Falle des jungen Mannes, der rund 20 Jahre später der Vater der Ich-Erzählerin sein wird und den sie Heinrich nennt, war es zum Glück nicht das letzte. Er zog zwar 1944 im damals deutsch besetzten Polen mit Hitlers letztem Aufgebot in den Krieg, geriet dann aber in russischen Kriegsgefangenschaft und kehrte vier Jahre nach Kriegsende, mit 23, ins nunmehr deutlich kleiner gewordene Deutschland zurück. Für ihn beginnt jetzt erst sein eigentliches Leben. Die Tochter hingegen interessiert sich in erster Linie für die 23 fehlenden Jahre davor:

"Das Kind weckt meine Neugier. Den Jungen, der er war und der ihm keine Erinnerung wert ist, will ich kennenlernen. Wer ist dieser verschmähte Fünfjährige, herumstreunende Zehnjährige, rätselhafte Fünfzehnjährige? Wer ließ ihn derart im Stich, dass er sich selbst verstößt und verleugnet als Erwachsener?"

Vor fünf Jahren hat sich Susanne Heinrich mit Hilfe von Archivmaterial und Besuchen im polnischen Posen, der alten Heimat der Eltern, auf die Suche nach dem Leben ihrer Mutter gemacht. Das Buch damals trug keine Gattungsbezeichnung, es ließ sich als dokumentarische Familiengeschichte lesen und war eindeutig autobiografischer Natur. Nun, im Falle des Vaters, ist das erzählende Ich des Textes erneut unschwer als Susanne Fritz zu erkennen. Jetzt aber firmiert das Ergebnis der Spurensuche explizit als Roman. Die Dokumente sind rar, ein paar Briefe, ein paar Tagebuchaufzeichnungen, später, nach einer Herzoperation ein Notizblock und diktierte Erinnerungen an die Zeit im Krieg – das ist alles, und so nimmt die Tochter zwangsläufig Zuflucht in der Fiktion, im Versuch, sich in den Vater hineinzuversetzen, Mutmaßungen anzustellen, Erinnerungssplitter einzusammeln. Dieses Fragmentarische bestimmt auch die formale Gestaltung des Buches, das aus unterschiedlich langen Textsplittern besteht – eingefangen im Motiv des Spiegels, der zu Bruch geht, als Heinrich dem Prügelstock des Großvaters ausweicht:

"Mit dem Spiegel ist das Gedächtnis geborsten, es bewahrt den Anblick des Scherbenhaufens, lose Splitter und was in ihnen aufscheint. Es erinnert den Knall, das Klirren, Scheppern. Das das Gehör verletzende Geräusch aus Scherben, Besen, Kehrschaufel. Den schneidenden Ton des Schutts, der in den Eimer rutscht."

"Wie kommt der Krieg ins Kind?" lautete die titelgebende Frage des Vorgängerbuchs. Auch in "Heinrich" ist sie zentral: Wie kommt es, dass ein Siebzehnjähriger mit Begeisterung in den Krieg zieht? Und wie verarbeitet er diese Kriegserfahrung? Der Vater, der im späteren Leben erfolgreicher Architekt und Unternehmer wurde, ist tot, hat offenbar nie groß aus seiner Jugend erzählt, und so erfahren wir wenig wirklich Handfestes über diesen Menschen.

"Lebenswege hinterlassen keine Wanderkarten" heißt es gegen Ende, und trotzdem sind wir diesem Heinrich, diesem fernen, fremden Vater, dank Susanne Fritz Sprachkraft ein ganzes Stück näher gekommen. Ihre Prosa ist enorm musikalisch, von kunstvoller Rhythmik und voller intensiver Bilder. Auf diese Weise gelingt es ihr eindrücklich, die verschlungenen Wege des Erinnerns in der Form des Erzählens sichtbar werden zu lassen. Und so ist „Heinrich“ unter den nicht wenigen Vater-Büchern, die in den letzten Jahren erschienen sind, eines der eigenwilligsten und interessantesten geworden.