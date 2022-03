Die verbale Ausbürgerung

Wer einen offensichtlichen Migrationshintergrund hat, der kennt die Frage nach der Herkunft nur zu gut. Antwortet der oder die Gefragte dann "Deutschland", ist damit noch längst nicht Ruhe - die verbale Ausbürgerung folgt trotzdem. So auch in Yannic Han Biao Federers neuem Roman. Partytalk seines asiatisch aussehenden Helden Tao mit einer angetrunkenen Wienerin:

"Wo kommst du her?, fragte sie. Aus Köln, sagte ich. Naa, sie machte eine wegwerfende Geste, wo kommst du eigentlich her? Ach so. Freiburg. Noch immer der eindringliche Blick. Und deine Eltern? Auch, sagte ich. Ah geh, rief sie ärgerlich, streckte sich halb auf dem Tisch aus, nahm einen Schluck aus ihrem Weinglas, weißt du, sagte sie, ich hab einen echt guten Freund, den Tam, und der Tam ist aus Vietnam, und das ist doch interessant."

Das Verwirrspiel um Identitäten

Ethnische Wurzelsuche im Alltag - sie ist nervig für die Gefragten, aber nimmt man die Frage nach der Herkunft wirklich mal ernst, dann wird es kompliziert und birgt viel Stoff für Fantasien. Das führt Yannic Han Biao Federer in seinem raffiniert konstruierten Roman "Tao" vor. Das Verwirrspiel um Identitäten beginnt schon beim Namen seines Ich-Erzählers:

"Tao nannte Miriam mich nur, wenn wir allein waren und nackt oder kurz vor Küssen, die nicht beiläufig waren, sondern bedeutsam und ernst, sonst sagte sie Tobi, wie alle anderen auch."

Drei Geschichten über biografische Spurensuchen

Tao ist Dozent an der Uni und Schriftsteller. Er versucht sich an einem Prosatext über seine Familie. Also an einer Geschichte über einen jungen Mann, dessen Mutter Deutsche ist, der Vater aber asiatische Wurzeln hat und der eines Tages die Familie verlässt, um wiederum den eigenen Vater in Asien zu finden. Autor Federer verdoppelt also seinen Helden Tao zur Fiktion in der Fiktion.

Und dann ist da auch noch Micha, ein Schriftsteller-Freund von Tao, der Taos Biografie ebenfalls zur Vorlage für einen Roman nimmt. Drei Geschichten über biografische Spurensuchen also, die sich verwirrend ähneln. Der Plot von Micha ist angesiedelt in Hongkong im Jahr 2019, der Zeit der Massenproteste. Eifrig hält Micha seinen Freund Tao per Handy-Nachrichten auf dem Laufenden über seine Recherchen zum Buchprojekt.

"Micha schreibt: Hongkong ist echt krass.

Micha schreibt: Die Geschichte und so.

Micha schreibt: Weil da stehen sich ja jetzt quasi die Entkolonisierten und die Nichtkolonisierten gegenüber. Und die Entkolonisierten demonstrieren für die Werte der ehemaligen Kolonisatoren. Und die Nichtkolonisierten kolonisieren jetzt die Entkolonisierten. Und die Entkolonisierten werden also zu Rekolonisierten. Ich meine: Das ist doch verrückt.

Micha schreibt: Oder?"

Ein Mosaik aus vielen kleinen Geschichten

Sehr gelungen sind solche Passagen in Yannic Han Biao Federers Roman, der sich immer wieder an den Absurditäten nationaler, ideologischer und ethnischer Ordnungsversuche abarbeitet. Aber so komisch sich solche Absätze lesen, so melancholisch ist doch der Grundton in Federers Roman.

Die Helden trauern über die unter mysteriösen Umständen in Asien zu Tode gekommenen Väter. Sie leiden an der Verbindung zu einem moralisch komplizierten Land wie China, an dem Trauma der Diskriminierung, das ihren Vätern widerfahren ist. Wie schon in Federers erstem Roman setzt sich auch in "Tao" die Geschichte aus vielen kleinen Geschichten zusammen.

Identität als narratives Konstrukt

Da hat man es als Leser nicht immer leicht, die Übersicht in diesem verschachtelten Roman zu behalten. Aber die Verunsicherung, ja Orientierungslosigkeit ist Kalkül. Denn sie führt auf formaler Ebene vor, wie sehr Identität ein narratives Konstrukt ist, wie sich ein Ich aus Puzzleteilchen von Erinnerungen und Erfahrungen seine Geschichte baut.

So rumort in Yannic Han Biao Federers Miniaturen aus sensibel beobachteten Alltagsmomenten immer eine leise Unruhe. Der Halt im Leben dieser Helden ist zerbrechlich. Und am Ende lässt der Ich-Erzähler die von ihm konstruierte Figur auch wirklich in seiner eigenen Geschichte verschwinden, die Vatersuche endet tragisch. Wer zu tief in der Vergangenheit gräbt, riskiert, von ihr verschüttet zu werden.