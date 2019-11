Jörg Fauser - Caliban Berlin. Kolumnen 1980-1984. & Ich habe die großen Städte gesehen. Die Gedichte.

Volles Risiko

Jörg Fauser muss man nicht empfehlen. Der Mann, der sich rumtrieb, Kette rauchte, soff und in Untergrundmagazinen veröffentlichte, ist zu einem Liebling des Kulturbetriebs geworden. Wer Fauser lobt, will nur zu gerne, dass etwas vom Cool dieses Autors auf ihn abstrahlt. In der Rückschau gerät freilich rasch aus dem Blick, dass Fauser beim Klagenfurter Literaturwettbewerb vor laufender Kamera niedergemacht wurde und in den etablierten Literaturzirkeln keine Anerkennung fand. Fauser ging volles Risiko, und seine Texte wären ohne dieses Risiko nicht so lebenssatt und unbestechlich, wie sie es eben sind:

"Keine Stipendien, keine Preise, keine Gelder der öffentlichen Hand, keine Jurys, keine Gremien, kein Mitglied eines Berufsverbands, keine Akademie, keine Clique; verheiratet, aber sonst unabhängig."

Ein Chronist der alten Bundesrepublik

Jörg Fauser

Stilistisch zwischen den Beatpoets und Charles Bukowski angesiedelt, ist Fauser ein Chronist der alten Bundesrepublik jenseits der Gruppe 47, einer, der in keinen Korrektheitskanon passt und gerade deshalb Vielen so viel Spaß macht.



In den vergangenen Jahren meldeten sich freilich auch kritische Stimmen zu Wort, die in Fausers Texten Frauenfeindlichkeit, Homophobie und rassistische Klischees ausmachen. Wie cool war dieser Autor tatsächlich, der auf alten Filmaufnahmen einen eher schüchternen Eindruck macht?

"Ich bin er

der ihr nicht sein wollt

der Verletzlichste

eingeübt in das Ungeordnete

ein Finger

über die Schmerzgrenze gestreckt"