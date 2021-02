Ein Leben gezeichnet von Krankheiten

Gegen Ende des Buchs resümiert Peter Fabjan die Tragik der Brüder. In einer kleinen Auswahl seiner "Aufzeichnungen" veröffentlicht der sieben Jahre jüngere Halbbruder ein Zitat von Thomas Bernhard vom Dezember 1987, also rund ein Jahr vor dessen Tod. Darin klagt der Schriftsteller darüber, er habe eigentlich "nur ungefähr zehn Jahre" in seinem Leben gehabt, in denen ihn "keine Krankheit gepeinigt" habe. Und genau in dieser Zeit trägt der jüngere Halbbruder einen Satz ein, der herzzerreißend klingt.

"Wenn Thomas nicht mehr lebt, werde ich meine Zuneigung viel stärker empfinden, als er es mir heute erlaubt."

Gratwanderung zwischen Herzlichkeit und Verachtung

Sie hatten dieselbe Mutter – aber sie sind in verschiedenen Welten groß geworden. Peter Fabjan wächst in einer Familie auf, Thomas Bernhard hingegen ist ein ungewolltes Kind. Die ersten Monate seines Lebens muss er allein in einem Pflegeheim verbringen, weil die Mutter arm und ledig ist. Dann wächst er bei seinen Großeltern auf – mutterseelenallein also und vaterlos.

So erklärt sich Bernhards Fremdsein zwischen den Menschen. Nähe konnte er nicht ertragen, deswegen provozierte er, deswegen stieß er auch geliebte Menschen vor den Kopf, deshalb schwankte er zwischen Warmherzigkeit und Eiseskälte, zwischen "Zuwendung und eisiger Verachtung", "eine der ihm wichtigen Selbstbehauptungsstrategien", wie der Halbbruder bemerkt. Eine Herausforderung für die Umwelt, eine Anstrengung auch für Peter Fabjan.

"Die Beziehung war wirklich eine äußerst, wie soll man sagen? Für beide Seiten extrem anstrengend. Für mich als den medicus, der ich ihm ja verbunden bleiben musste – ich konnte mich nicht so gehen lassen -, weil er dann drauf bestanden hat, dass ich mich um ihn in dieser Situation, dieser unheilbaren Krankheit kümmere. Aber gleichzeitig war er mein schwierigster Patient, weil eine seiner Grundeigenschaften ja das grenzenlose Misstrauen war."

Chauffeuer, Gesprächspartner und Arzt in einer Person

So Peter Fabjan vor fünf Jahren im Gespräch mit dem – mittlerweile verstorbenen - Cheflektor von Suhrkamp, Raimund Fellinger. Peter Fabjan galt in der schillernden Künstlerwelt des Schriftstellers lange Zeit als "der liebe Bruder". Er begleitet Bernhard als Chauffeur, ist sein Gesprächspartner, wird aber nach dem abgeschlossenen Medizinstudium zum "Helfer in der Not", wie er schreibt. In den letzten fünf Lebensjahren von Thomas Bernhard kümmert er sich beinahe jeden Tag um den schwer Kranken, übernimmt nach dem Tod den Nachlass.

"Mein Leben war ein Leben mit einem Phantom, ja einem Dämon an meiner Seite. Als ich merkte, dass er die Reaktion eines Widerparts benötigte, um sein eigenes Leben zu spüren, und begriff, dass er manchen, den er nicht mehr brauchte, der ihn zu belasten begann, wieder fallenließ, kam mir sogar die Vorstellung eines vampirhaften Verhaltens in den Sinn."

Bemerkenswerte Sätze aus Fabjans "Rapport". Liegt hier also eine Verteufelung vor? Eine Austreibung gar? Wer spricht denn da? Der Begleiter? Der Chauffeur? Der immer noch Verletzte? Oder der Arzt, der uns darüber aufklärt, wie bedrängt Bernhards Überleben war?

Berhards paradoxe Suche nach Anerkennung

Als "Co-Pilot der Gesellschaft" bezeichnet Fabjan seinen Halbbruder, einen, der sich von der Gesellschaft abwandte und einschloss und sich entschieden habe, "diese ihm in ihrer Normalität fremde Welt nicht ohne Eklat zu verlassen".

Dabei war sein ganzes Leben und Werk darauf ausgerichtet, Anerkennung und, ja, so etwas wie Liebe zu finden. Ein Paradox im Leben eines Provokateurs, kaum zu verstehen für gewöhnliche Zeitgenossen.

"Ich stelle das Schlechte, das Furchtbare dar, damit man es vermeidet. Liest man meine Bücher, sind sie eindeutig, wenn man sie versteht. Die meisten verstehen sie nicht. Ich habe die Bücher ja auch nur für mich geschrieben."

Auch diese Worte seines Halbbruders hat Peter Fabjan am Ende aus seinen "Aufzeichnungen" veröffentlicht. Aber sonst?

Fabjan bleibt ein vertrauter Fremder in Bernhards Welt

Ist das Buch enttäuschend, weil Fabjan sich offenbar zu Lebzeiten Bernhards nicht viele Notizen gemacht hat. Über rund sechzig Seiten, also beinahe ein Drittel des Buchs, skizziert er die, so sagt er selbst, "Familientragödie" einer weit verzweigten Sippe, die zwischen Armut, Alkohol, Gewalt und Unberechenbarkeit hin- und herpendelte. Erst auf Seite 105 geht es dann weiter mit dem "Leben an der Seite von Thomas Bernhard", wie der Buchtitel versprochen hat.

Das Buch ist offenbar recht mühsam entstanden, es ist äußerst fragmentarisch, es wirft Schlaglichter. Nur auf rund 45 Seiten ist der Verfasser nah am Titel seines Buchs, etwa sechzig Seiten sind mit Fotografien gefüllt. Letztlich blieb Peter Fabjan ein vertrauter Fremder in Bernhards Welt, seine "Kunst als Überlebensstrategie" hat er selbst nie recht nachempfinden können.