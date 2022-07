"Erinnerungen an die Blockade" von Pawel Salzman

Pawel als Familienernährer kurz vor dem Krieg

Sie sind zu fünft, im Mai 1941: Pawel Salzman, seine Frau Rosa, Töchterchen Lotta und Salzmans Eltern Jakow und Marija. Pawel ist 29 und ein gefragter Bühnenbildner in den Studios des Kinokonzerns Lenfilm. Er ist befreundet mit Größen der sowjetischen Avantgarde wie dem Maler Pawel Filonow oder dem Dichter Daniil Charms. Und er hat alle Hände voll zu tun als Ernährer der Familie. Allerdings: die Salzmans haben genug zu essen. Die Wohnung ist voller exotischer Einrichtungsgegenstände, die Salzman von Dreharbeiten aus Burjatien und Zentralasien mitgebracht hat. Die Abende verbringt man zusammen:

"Vater las dermaßen gut vor, ich glaube nicht, dass jemand es besser gekonnt hätte: Dickens, Ostrowksi, Sagoskin, "Das goldene Kalb" und "Zwölf Stühle", Tschechow, Beskow, Maupassant. … Mutter nähte unterdessen und ich zeichnete oft."

Wärme und Sehnsucht gegenüber Verlorenem

Es ist keine Idylle, mit der Pawel Salzmans Erinnerungen an den Winter 1941/42 beginnt. Die Keller-Wohnung ist feucht, die Kleider sind abgetragen, das Geld knapp. Aber es ist ein Leben und Pawel Salzman beschreibt es mit der Wärme und Sehnsucht, die man Verlorenem entgegenbringt. Am 22.Juni begann der Krieg und der schöne Alltag war Geschichte:

"Gleich in den ersten Tagen gab es Warteschlangen. Bald darauf wurden Brotkarten eingeführt. Wir erfuhren, dass Minsk und andere belorussische Städte brannten, dass Riga besetzt war. Jeden Tag wurden die okkupierten Städte aufgezählt. An der gesamten Westfront wurde dieser Streifen immer breiter wie heranströmendes Hochwasser."

Der Hunger verändert alles

Im Spätherbst beginnt in Leningrad der Hunger, als kühl kalkulierte Folge der deutschen Blockade. Salzman beschreibt das Inferno aus der Sicht eines jungen Mannes, der um das Leben seiner Liebsten kämpft. Schon bald ist der tägliche Weg zur Arbeit eine Qual. Aber Salzman muss gehen: mit der Arbeit ist seine erhöhte Lebensmittelration verbunden. Die Salzmans stehlen Essen. Sie tauschen und verkaufen Wertgegenstände. Und sie werden doch von Woche zu Woche schwächer. Aber der Hunger ist nicht nur ein körperliches Problem. Er verändert auch die Persönlichkeit. Bitterkeit, Missgunst und Streit greifen um sich. Auch Bosheit. In den Straßen liegen Tote, in den Höfen liegen Tote, in den Wohnungen liegen Tote. Und wenn sie abtransportiert werden, dann mit Kinderschlitten. Doch selbst in dieser Hölle gibt es Momente unbegreiflicher Humanität. Oder in einer genialen Formulierung von Daniil Charms: Ganz gewöhnliche Wunder.

"Unwillig und unfähig, den Hunger- und Kältetod als gegeben hinzunehmen, hatten Rosa und ich uns einen läppischen Wunsch bewahrt. Gemeinsam … träumten Rosa und ich ohne Ende von Baumschmuck."

Eigentlich fehlt dafür die Kraft. Salzman ist mittlerweile so abgemagert, dass die Bettdecken Schmerzen verursachen.

"Und dennoch schleppten wir uns eines Tages im Dezember untergehakt zu dem Laden und kauften ein paar Figuren für den Baum - einen Samowar mit Teekanne und noch etwas. Das Geschäft war halbdunkel, von einer Öllampe beleuchtet. Dann traten wir, tief in die Auswahl der Spielsachen verloren, in die Schwärze hinaus, und die Kälte und der uns deutlich vor Augen stehende heillose Winter brachten uns fast um. Das war noch vor Vaters Tod."

Der deutsche Massenmord an der Leningrader Bevölkerung ist eins der größten Verbrechen des 20.Jahrhunderts

Pawel Salzman schrieb seine Erinnerungen an den Hunger ab 1943 im kasachischen Almaty nieder. Auch die Mutter hatte den Winter nicht überlebt. Doch Salzman, seine Frau und Tochter Lotta wurden im Sommer evakuiert. Woher er die Kraft genommen hat, Dunkelheit und Qual zu erinnern und aufzuschreiben, ist unbegreiflich. Aber er fand sie. Als deutscher Leser muss man das schmale Buch wohl als Segen betrachten. Es gibt andere Erinnerungen an die Blockade, vorbildlich gesammelt sind viele im berühmten Blockade-Buch von Daniil Granin und Ales Adamowitsch. Aber Pawel Salzman war ein Künstler und Autor von ganz herausragender Begabung. Und diese Begabung durchdringt seine Erinnerungen. Aber natürlich: So großartig das Buch ist, so bedrückend ist es: Der deutsche Massenmord an der Leningrader Bevölkerung ist eins der größten Verbrechen des 20.Jahrhunderts. Und es ist leider eins, von dem viel zu viele noch nie gehört haben.