Warum sollten Sie dieses Buch lesen?

Das Buch "Erebus" ist zu vergleichen mit einem klassischem Reisebericht. Damit fällt es also ganz klar in die Kategorie "Sachbuch" und doch liest sich dieses Buch streckenweise so lebendig und spannend wie ein Roman.

Michael Palin ist einfach ein sehr begabter Erzähler, der im Vorfeld auch viel recherchiert hat. Das kommt ihm und dem Leser hier zu Gute, weil er es so schafft, das Leben an Bord des Schiffes mit vielen Details auszuschmücken und dem Buch so Leben und Atmosphäre einzuhauchen.

Außerdem lässt er immer wieder seinen Humor in den Text einfließen, was den Unterhaltungscharakter des Buches nochmal enorm steigert. Neben Palins Beschreibungen sind hier auch einige Tagebucheinträge und Briefe der Matrosen abgedruckt, die das Buch zugleich auch sehr authentisch wirken lassen.

Michael Palin im Verlagsvideo über "Erebus" (auf Englisch)

Für wen ist das Buch?

Dieses Buch richtet sich an Leser, die sich sowohl für Geschichte als auch für die Seefahrt interessieren.

Das Buch auf einem Blick:

Michael Palin

Erebus - Ein Schiff, zwei Fahrten und das weltweit größte Rätsel auf See

400 Seiten

Verlag: Mare

Übersetzung: Rudolf Mast

ISBN: 978-3-86648-604-1

Preis: 28,00